Neues Zuhause, neue Aufgabe

Anne Basedau wird Kirchenkreisjugendwartin

Wedemark/Langenhagen. „Schon als Jugendliche war ich in meiner Kirchengemeinde und in meinem Heimatkirchenkreis Uelzen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr aktiv“, erzählt Anne Basedau. „Daraus entwickelte sich auch mein Wunsch, nach dem Abitur Diakonin zu werden.“ Dieser Wunsch ist mittlerweile längst in Erfüllung gegangen: Im Jahr 2010 schloss Anne Basedau ihr Studium der Religions- und Sozialpädagogik in Hannover erfolgreich ab; nun kommt sie in den Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen. Ab Januar 2018 arbeitet sie sich in ihre neue Aufgabe als Kirchenkreisjugendwartin ein, um einige Wochen später die Nachfolge von Dorothee Lüdeke und Werner Bürgel anzutreten. Die beiden langjährigen Kirchenkreisjugendwarte verabschieden sich Mitte Dezember sowie im Frühjahr 2018 in den Ruhestand.Seit Mai dieses Jahres lebt Anne Basedau mit ihrer Familie in Mellendorf. „Wir haben in der Wedemark unser Zuhause gefunden und für mich ist es besonders schön, dass ich zukünftig die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hier im Kirchenkreis aktiv mitgestalten kann“, sagt die 33- jährige Diakonin. Einige Erfahrungen auf diesem Arbeitsfeld hat sie bereits gesammelt: Nach dem Studium absolvierte sie ihr Berufspraktikum in der Kirchengemeinde Emmerthal und im Kirchenkreisjugenddienst Hameln-Pyrmont. Nach anderthalb Jahren schloss sich eine Projektstelle für schulkooperative Arbeit in der St.-Matthäi-Kirchengemeinde in Gronau/Leine an: „Im Mittelpunkt meiner Tätigkeit an den dortigen Schulen standen ein Seelsorgeangebot für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte sowie Projekte zur Verzahnung von Kirchenjahr und Schuljahr.“ Aufgrund der Befristung der Projektstelle in Gronau führte ihr weiterer beruflicher Weg Anne Basedau 2015 in den Kirchenkreis Peine – als Kirchenkreisjugendwartin. Mit einem Augenzwinkern hatte sie dieses Ziel schon Jahre vorher formuliert: „Wenn ich groß bin, möchte ich Kirchenkreisjugendwartin werden.“Erste Verbindungen zu ihrem neuen Aufgabengebiet im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen hat Anne Basedau bereits hergestellt: „Meine zukünftige Kollegin Anna Thumser konnte ich schon kennenlernen und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr.“ Kirchenkreisjugendwartin Dorothee Lüdeke zeigte ihr bereits das Haus 37 in Brelingen und gab erste Einblicke in die Arbeit desKirchenkreisjugenddienstes. Anne Basedaus Motivation ist dadurch nur noch gewachsen: „Ich freue mich riesig auf die Zeit der Übergabe mit Werner Bürgel und auf die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen aus dem Kirchenkreisjugendkonvent.“Nach ihrem Arbeitsbeginn im Januar möchte sie zunächst viele Menschen in den Gemeinden und in der Evangelischen Jugend kennenlernen, um dann gemeinsam Pläne für die Arbeit im Kirchenkreis zu schmieden. Eines liegt ihr dabei besonders am Herzen: die Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen Jugendgruppenleiterinnen und -leitern.