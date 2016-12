Festliche Musik mit dem Mouret-Ensemble aus Hannover

Brelingen. „Mit Pauken und Trompeten“ - Neujahrskonzert in St. Martini BrelingenFestliche Musik mit „Pauken und Trompeten“ und Orgel präsentiert das Mouret-Ensemble aus Hannover am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr, zum traditionellen Neujahrskonzert in St. Martini Brelingen. Neben Werken des Namensgebers Jean-Joseph Mouret (1682-1738) werden unter anderem Stücke von Georg Philipp Telemann, Benjamin Britten, Hans-André Stamm, Heinrich Schmelzer und Heinrich VIII. erklingen. Einen besonderen Reiz geben die zusätzlichen Klangfarben von Flügelhorn, Corno da Caccia und der archaischen Rührtrommel. Das Mouret-Ensemble spielt in der Besetzung: Trompete / Horn - Dietrich Ackemann, Reiner Grams, Martin Stegemeier; Orgel - Axel LaDeur; Schlagwerk und Pauken - Thomas Richter. Im Anschluss an das Konzert besteht wieder Gelegenheit bei Brot und Wein gute Wünsche zum neuen Jahr auszutauschen. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.