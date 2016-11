Nikolaus-Stiefel basteln bei famila

Kinder können ihren Stiefel gestalten und gefüllt abholen

Mellendorf (awi). Anmeldungen sind nicht notwendig, einfach am Freitag, 2. Dezember, oder am Sonnabend, 3. Dezember, zu famila kommen und mitbasteln: Am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr entstehen unter Anleitung von Ina Wegener-Niedzella wunderschöne Nikolausstiefel aus Filz, individuell verziert. Die bleiben dann mit dem Namen des Kindes versehen im famila-Markt und können am Nikolaustag, 6. Dezember, gefüllt mitleckeren Sachen abgeholt werden. Der Nikolaus selbst ist übrigens am 3. Dezember auch den ganzen Tag im Haus. Eine weitere tolle Aktion bietet famila am Sonnabend vor dem dritten Advent an, dem 10. Dezember: Ebenfalls in der Zeit von 10 bis 14 Uhr können an diesem Tag Taschen mit Kartoffeldruck bedruckt und Kekshäuser gebastelt werden. Auch hierfür sind Anmeldungen nicht notwendig und famila freut sich auf viele Kinder, die mitmachen.