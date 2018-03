Osterfeuer in der Wedemark

In der Gemeinde wird das Brauchtum in fast allen Dörfern gepflegt

Abbensen. Sonnabend, 31. März, ab 19 Uhr auf dem Feuerrohr vorm Wald, Anfahrt von Brennmaterial am 31. März von 10 bis 14 Uhr, Veranstalter Ortsfeuerwehr. Die Jugendfeuerwehr sammelt auch in diesem Jahr wieder Baum und Strauchschnitt für eine Spende bei allen Anwohnern ein. Nicht mitgenommen werden Baumwurzeln, behandeltes Holz und Bauholz. Die Abholung erfolgt am Ostersamstag ab 9 Uhr, Anmeldung dafür bei Hartmut Jagau, Telefon (0 50 72) 8 24, oder per E-mail an abbensen@gemeindejugendwehr.de.Bennemühlen. Sonnabend, 31. März, ab 19 Uhr auf der Wiese von Landwirt Klaus Stoll am Mergelberg, Anfahrt Brennmaterial am 31. März von 9 bis 12 Uhr, Veranstalter Ortsfeuerwehr.Berkhof. Sonnabend, 31. März, ab 19 Uhr auf der Feuerwehrwiese Auf den Raden, Anfahrt Brennmaterial am 31. März von 9 bis 12 Uhr, Veranstalter Ortsfeuerwehr.Berkhof. Sonnabend, 31. März, von 15 bis 18 Uhr, Entzündung ab 17 Uhr, am Alten- und Pflegeheim Hoffnung, Veranstalter Altenheim.Bissendorf. Sonnabend, 31. März, ab 19.00 Uhr, Entzündung Feuer ab 19.30 Uhr, am Mühlengraben, Anfahrt Brennmaterial am 31. März von 9 bis 14 Uhr, Veranstalter Ortsfeuerwehr.Brelingen. Sonnabend, 31. März, ab 18 Uhr, Entzündung des Feuers um 19 Uhr, auf dem Hemelingsfeld in der Nähe des Friedhofs, letzter Termin für die Anfahrt des Brennmaterials am 31. März von 9 bis 14 Uhr, Veranstalter Ortsfeuerwehr.Duden-Rodenbostel. Sonnabend, 31. März, ab 19.30 Uhr Entzündung des Feuers am Ende der Bebauung der Straße In Rodenbostel, dann etwa 300 Meter Richtung Norden (Ibsingen), Veranstalter Ortsfeuerwehr.Elze. Sonntag, 1. April, ab 18 Uhr, Entzündung des Feuers ab 19 Uhr auf dem Freigelände hinter dem Feuerwehrgerätehaus, Veranstalter Ortsfeuerwehr.Hellendorf. Sonnabend, 31. März, ab 19 Uhr, Entzündung des Feuers um 19.30 Uhr, in der Sandkuhle auf der Wiese neben dem Bauhofgelände, Anfahrt Brennmaterial abgeschlossen.Meitze. Sonnabend, 31. März, ab 17 Uhr, Entzündung des Feuers um 19.30 Uhr am Kapelleweg am Feuerwehrgerätehaus, Veranstalter Ortsfeuerwehr. Das Osterfeuer wird gegen 19.45 Uhr durch die Jugendfeuerwehr und den Fackeltanz der Tanzgruppe Meitze/Gailhof entzündet. Am Karfreitag kann brennbares Grüngut von 9 bis 11.30 Uhr am Gerätehaus angeliefert werden.Mellendorf. Sonntag, 1. April, ab 19 Uhr auf der Wiese in Verlängerung des Grabenwegs, Anfahrt Brennmaterial am 31. März von 9 bis 12 Uhr, Veranstalter Ortsfeuerwehr.Negenborn. Sonntag, 1. April, ab 19.30 Uhr an der Kieskuhle Papenburg, Veranstalter Traditionsverein Negenborn.Oegenbostel. Sonnabend, 31. März, ab 19 Uhr auf der landwirtschaftlichen Fläche an der Jagdbude, Veranstalter Bürgerverein Oegenbos-tel.Resse. Sonnabend, 31. März, ab 18.30 Uhr, Entzündung des Feuers um 19 Uhr, auf dem Schützenplatz. Anfahrt Brennmaterial am 31. März von 10 bis 16 Uhr, Veranstalter Ortsfeuerwehr.Scherenbostel. Sonntag, 1. April, ab 18 Uhr, Entzündung des Feuers um 19 Uhr am Fuhrenkamp in der Nähe des Schützenheims, Anfahrt Brennmaterial ab sofort, Veranstalter Schützenverein Scherenbostel.Schlage-Ickhorst. Sonnabend, 31. März, ab 19 Uhr, Entzündung des Feuers um 19.30 Uhr auf der landwirtschaftlichen Fläche gegenüber dem Ickhorster Weg, etwa 200 Meter reinfahren, Veranstalter Landwirte.Wennebostel. Sonnabend, 31. März, ab 19 Uhr, Entzündung des Feuers ab 19.30 Uhr auf der Wiese Meyer/Riechers Zur Wietze, Anfahrt Brennmaterial am 30. März von 9 bis 15 Uhr, das Zusammenfahren und Aufschichten des Osterfeuers wird gleichzeitig stattfinden. Bei Bedarf wird das Brennmaterial gegen eine Spende für die Jugendfeuerwehr zuhause abgeholt. Anmeldungen dafür nur aus Wennebostel, Wennebostel-Wietze und Gailhof, wo es kein eigenes Osterfeuer gibt, nehmen Ortsbrandmeister Markus Kablitz unter Telefon 37 33 93 oder sein Stellvertreter Heiko Henn unter 58 40 582 oder die Feuerwehr per E-Mail an osterfeuer@feuerwehr-wennebostel.de entgegen. Veranstalter Ortsfeuerwehr.