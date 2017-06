Pippa siegt bei Special Olympics

Radlerin aus Lindwedel holt Medaillen

Lindwedel. In der zweiten Juniwoche fanden in Hildesheim die Landesspiele der Special Olympics statt. Knapp 800 Athleten waren in acht Sportarten gemeldet. Sportstätten und das gesamte Rahmenprogramm waren von der Stadt Hildesheim und den zuständigen Sportkoordinatoren gut vorbereitet. Neben den klassischen Sportarten wie Leichtathletik und Schwimmen , waren diesmal erstmalig auch die Reiter ,Voltigierer und Radfahrer mit dabei. Die Radsportler hatten ihren Rennkurs im Ortsteil Marienburg vor der schönen Kulisse der Domäne. Es war eine kleine, aber sehr engagierte Radgruppe am Start. Es wurden Rennen über 700, 2.000 und 5.000 Meter ausgetragen. Philippa hat bei den Frauen das Rennen über 2.000 Meter gewonnen .Über 5.000 Meter war sie als einzige Frau gemeldet und startete deshalb in der zweiten Männergruppe und belegte dort einen tollen zweiten Platz. Nach den Siegerehrungen gab es viele strahlende Gesichter bei allen Beteiligten.