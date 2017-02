Projekt „Wir machen die Musik!"

Musikschule Wedemark kooperiert mit Mellendorfer Kindergarten Domino

Mellendorf (st). „Wir machen die Musik!“ lautet das Musikalisierungsprogramm für alle Kinder in Niedersachsen, einer Initiative des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur in Kooperation mit dem Landesverband Niedersächsischer Musikschulen. Am Dienstagvormittag übergab Musikschulleiter Dieter Stein von der Musikschule Wedemark ein Schild mit dem Aufdruck „Wir machen die Musik!“ an Irene Reiser, Leiterin des Mellendorfer integrativen und heilpädagogischen Kindergartens Domino. „Mit unserer integrativen Ganztagsgruppe „Marienkäfer“ nutzen wir das musikalische Angebot der Musikschule einmal die Woche“, erklärte die Leiterin. Die 18 Kinder der Gruppe, davon vier mit besonderem Förderbedarf, lernen im Rahmen des Musikalisierungsprogramms neue Lieder, Instrumente und Rhythmen kennen. Das Programm startete im August 2016 erstmals im Kindergarten Domino. „Die Kinder haben große Freude an dem Musikprojekt, das Christoph Meyer von der Musikschule jede Woche durchführt“, berichtete Irene Reiser. In jeweils 45 Minuten lernen die Jüngsten Lieder richtig zu singen, auf den Rhythmus zu achten und sich zur Musik zu bewegen. Sie basteln auch eigene Musikinstrumente, beispielsweise Orff Xylophon oder Holztrommel, auf denen sie dann spielen können. „Die Erzieherinnen sind bei diesem Unterricht dabei und unterstützen. Das ist eine Forderung des Ministeriums“, erläuterte Dieter Stein. Niedersachsen fördert das auf ein Jahr angelegte Musik-Kooperationsprojekt mit bis zu 50 Prozent der anfallenden pädagogischen Personalkosten der Musikschule. Die beiden Leiter von Domino und Musikschule hoffen, dass entsprechende Fördergelder auch zukünftig zur Verfügung gestellt werden, da sich das Programm schon bewährt habe. Die Musikschule Wedemark ist mit diesem Musikprojekt auch in den Kindergärten in Abbensen, Resse und Wennebostel, der Zwergenburg in Elze sowie der Kita Spatzennest in Hellendorf vertreten. „Unser Ziel ist es, alle Kinder im Laufe ihrer Kindergartenzeit zu erreichen und ihnen somit musikalische Bildung von früher Kindheit an zukommen zu lassen“, erklärte Musikschulleiter Dieter Stein. Das „Wir machen die Musik!“-Schild wird im Eingangsbereich des Mellendorfer Kindergartens Domino seinen Platz finden, versicherte Irene Reiser.