Ranzenspende von Inner Wheel

Emmaus-Kindergartenkinder profitieren

Langenhagen/Wedemark. Der Inner Wheel Club Langenhagen-Wedemark hat anden Emmaus-Kindergarten Langenhagen Ranzen im Wert von 4.000 Euro übergeben. 16 schulpflichtige Kinder des Emmaus-Kindergartens erhalten vom Inner Wheel Club Langenhagen-Wedemark einen Markenranzen zu ihrer Einschulung geschenkt.Der Inhalt der Ranzen wie Federmappe, Turnbeutel und mehr wurde, wie in den vergangenen Jahren, von RANZENMAXX aus Langenhagen gesponsert.Inner Wheel spendet seit über zehn Jahren Ranzen an Kinder des Emmaus-Kindergartens zum „Tag der guten Tat“, dem Gründungstag von International Inner Wheel. Die Kinder haben sich hierfür mit einem tollen, schön gestalteten Bild bedankt.Inner Wheel ist die weltweit größte Frauenorganisation mit den Schwerpunkten soziales Engagement und internationale Verständigung, so Hjördis Rimpler gegenüber der Presse.