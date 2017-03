Rat hat volle Tagesordnung

Haushalt und andere wichtige Themen stehen zur Beschlussfassung an

Bissendorf (awi). Der Rat der Gemeinde Wedemark kommt zur vierten öffentlichen Sitzung am Montag, 13. März, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses in Bissendorf, Am Markt 1, zusammen. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird wie immer eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner durchgeführt. Neben den üblichen Regularien beginnt die öffentliche Tagesordnung mit einer Diskussion über die von einem Bürger angeregte Einführung einer Katzen- und Pferdesteuer. Dann geht es um den bereits in der Feuerschutzausschusssitzung behandelten Feuerwehrbedarfsplan, die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Wedemark und die Feuerwehrentschädigungssatzung. Einen Beschluss soll der Rat zudem zum Ausbau der Kreisstraße 107 in Wennebostel fassen. Hierbei geht es konkret um den Ausbaubeschluss zur Herstellung des Fußweges in Baulast der Gemeinde Wedemark. Hinter dem Tagesordnungspunkt Kostenspaltungsbeschluss Mozartstraße verbirgt sich die Kostenspaltung für die Erneuerung von Gehweg und Straßenbeleuchtung für die Mozartstraße in Resse. Die Gemeinde hat 2015 den einseitigen Fußweg erneuert, da dieser starke Unebenheiten aufwies und die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet war. Der Ortsrat Resse stimmte der Maßnahme zu, die im Januar 2016 abgeschlossen wurde. Bereits 2011 waren in derselben Straße sieben abgängige Lichtmasten ausgetauscht und mit neuen Leuchtkörpern versehen worden. Der umlagefähige Kostenanteil beider Maßnahmen beträgt für die Anlieger rund 25.600 Euro. Dieser verteilt sich auf 23 Grundstücke. Der Beitragssatz für die Anlieger beträgt 1,36 Euro pro Quadratmeter. Grundsätzlich kann eine Beitragsveranlagung nur dann durchgeführt werden, wenn alle Teileinrichtungen einer Anlage erneuert beziehzungsweise verbessert wurden. Da eine Erneuerung und Verbesserung der anderen Teileinrichtungen vorerst nicht geplant ist, muss ein Kostenspaltungsbeschluss durch den Rat gefasst werden. Erst dann wird die Gemeinde in die Lage versetzt, eine Beitragsveranlagung für die Teilanlagen durchzuführen.Damit der Verein der Kinderfreunde auf dem Grundstück des Hauses am Teich seine neue integrative Krippe bauen kann, muss der Rat der Belastung des Erbbaurechtsgrundstückes zustimmen. Die Inbetriebnahme der Einrichtung ist für den 1. August dieses Jahres geplant. Absegnen muss der Rat auch die Annahme der Spende des Fördervereins der Realschule Wedemark, für die Realschule in Form von 25 Notebooks im Wert von 3.225 Euro, sowie alle Spenden mit einem Wert von mehr als 2.000 Euro. Weitere Punkte sind die Beteiligung der Beamten der Gemeinde Wedemark am System der leistungsorientierten Bezahlung , die Satzung zur Änderung der Satzung über die Kinderbetreuung, die die Besetzung der Beiräte und Kuratorien der Einrichtungen neu regeln soll und die Umwandlung des ABO-Theaters Wedemark in die Theater Tage Wedemark in der Saison 2017/2018. Seit 1983 organisiert die Gemeindeverwaltung Wedemark Theaterveranstaltungen und hat dafür ein Abonnentenangebot entwickelt. In der Spielzeit 2015/2016 gab es noch 145 Abonnenten, aktuell in der laufenden Saison nur noch 96. Für den freien Vorverkauf werden somit pro Theaterabend noch 89 Tickets angeboten. UIm an die Auslastung aus den Vorjahren anzuschließen, mussten im freien Verkauf für jeden Theatertermin zusätzlich 72 Tickets abgesetzt werden. In 2018 sollen nun erstmals Theater Tage organisiert werden. Damit werden künftig fünf Theatertermine auf einen Zeitraum von bis zu maximal sechs Wochen von Mai bis Ende Juni verteilt. Geplant ist eine Kooperation mit der Hochschule Hannover. Das gemeinsame Projekt wird im Herbst 2017 entwickelt und im Sommer 2018 umgesetzt.Und schließlich steht als letzter Tagesordnungspunkt der Haushalt 2017 auf der Tagesordnung, zu dem die Politiker aller Parteien traditionell etwas anmerken möchten.