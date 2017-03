Schiffe in der Vitrine

Ausstellung von Modellbauten von Rolf Zerner

Wedemark (eg). Drei Schiffsmodellbauten sind seit Dienstagvormittag in der Vitrine des Verschönerungsvereins im Keller des Bürgerhauses zu sehen – und das „James Bond"-Auto von Hobbymodellbauer Rolf Zerner aus Elze besichtig werden. Der Rentner baut mit großer Leidenschaft Schiffs-, Flugzeug- und Automodelle, sogar mit kleinen Extras, wie zum Beispiel Motoren oder Dampfmaschinen als Antrieb. Zuhause beherbergt er circa zehn weitere Modelle, alle selbst von ihm gebaut. In der Austellung bewundert werden können einmal der Raddampfer „Glasgow“, der vorwiegend in Nordengland und Irland eingesetzt wurde. Mit einer Länge von circa 1.06 Metern und einem Maßstarb von 1:40 ist es eines der größten Modelle, die Rolf Zerner gebaut hat. Weiterhin sind der Krabbenkutter „Krabbe Tön 12“ aus dem Jahr 1973, mit einer Länge von circa 0.48 Metern und einem Maßstarb von 1:25, ebenso wie der Schlepper „Pollux“, ebenfalls mit dem Maßstarb 1:25 und einer Länge von circa 0.35 Metern, der am 10.Juni 1963 bei Fa. Schichau Gmbh ausgelaufen war, zu besichtigen. Auch kann das „James Bond“ Auto „Aston Martin 007“ aus Metall, mit einem Gewicht von elf Kilogramm, einer Länge von 60 Zentimetern und mit einem Schleudersitz besichtigt werden. Aber wie kam Rolf Zerner überhaupt zu der Modellbauerei? Der ausgebildete Drahtwarenmacher wurde durch einen Kollegen aus der Bundeswehr auf die Modellbauerei aufmerksam. „Immer wenn die Zeit es zuließ, bastelte ich an dem Flugmodell „Amigo“ und an dem Flugzeugträger „Graf Zeppelin“ herum“, berichtet Rolf Zerner. Die Bauzeit eines solchen Modelles richtet sich ganz nach der Größe und dem Bausatz: So brauchte Zerner für den Raddampfer “Glasgow" ein halbes Jahr, während die beiden anderen Schiffe nur ein viertel Jahr benötigten. Das lag aber auch daran, dass Zerner nicht immer an einem, sondern auch mal an zwei Modellen gleichzeitig baute. Neben den drei Schiffen und dem Auto hat Rolf Zerner aber auch noch andere Modelle gebaut, wie zum Beispiel das Flugmodell „Die Pieper“, das Flugmodell „Roter Baron“ oder das Flaggschiff „HMS Victory“ und natürlich sind noch weitere Projekte geplant. Sein aktuelles Modellbauprojekt ist die „Prinz Eugen“. „Ich freue mich immer, wenn ich anderen Menschen mein Hobby erklären und zeigen kann“, erklärte der Elzer. „Wie lange die Modelle in der VNV-Vitrine im Keller stehen sollen, ist noch nicht sicher, aber bis zu den Sommerferien auf jeden Fall!“, so Susanne Brakelmann. So bleibt noch genug Zeit, die Schiffsmodelle und das „James Bond“ Auto in Ruhe in Augenschein zu nehmen, freut sich die Organisatorin Susanne Brakelmann. Die Ortsbürgermeisterin bestückte die Vitrine in ihrer Funktion als Vitrinenbeauftragte des Verschönerungsvereins.