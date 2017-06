Powerfrauen gewinnen den Dorfteilepokal des Schützenvereins Negenborn

Negenborn (st). Zur Proklamation am Schützentag auf der Bürgerwiese konnte der 1. Vorsitzende des Schützenvereins Negenborn, Gero Kegel, zahlreiche Pokale aushändigen. Bei schönstem Sommerwetter gab es für Henri Scharrlmann den Pokal Adlerfliegen, den Kinderpokal-Laserschießen sicherte sich Valentin Leonhard vor Cheyenne-Blue Breitenstein und Thor Scharrlmann. Der Jugendpokal-Luftgewehr ging an Colin Bastian. Gero Kegel durfte sich über den Herrenpokal freuen, gefolgt von Andreas Stieber und Ulli Winkel, der die Opascheibe erhielt. Beim Damenpokal-Schießen lag Marlies Lehmann vorne, Anneliese Billerbeck belegte den zweiten und Hannelore Winkel den dritten Platz. Der Dorfteilepokal, der unter großer Beteiligung ausgeschossen wurde, wurde von den Powerfrauen gewonnen, Platz zwei belegte das Team Gefälle und Feuerwehrwald wurde Dritter. Der Schützenverein hatte sich für seine Gäste, darunter Ortsbürgermeister Peter Reuter, auf dem Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus gut eingerichtet – mit langen, überdachten Tischen und Bänken, einer Getränkeausgabe und einem eigenen Grillstand, an dem sich leckere Schinken drehten. Am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen. Die Kinder hatten ihre große Freude an der Hüpfburg, beim Bobbycar-Parcours und am Dosenwerfen. Der zirka 80 Mitglieder zählende Schützenverein Negenborn hat sich für die Zukunft viel vorgenommen. Um weitere Mitglieder zu gewinnen, sollte der positive Schießsport-Gedanke auch in der Außenwirkung stärker betont werden, machte der 2. Vorsitzende Andreas Stieber deutlich. „Wir wollen uns moderner aufstellen“, erklärte er mit Hinweis auf die neu gestaltete Internetseite des Schützenvereins, die in dieser Woche unter www.schuetzenvereinnegenborn.de online gehen soll. Auch das Jubiläums-Schützenfest 2018 wird neue Akzente setzen, versprechen die Organisatoren, die ihre Planungen bereits abgeschlossen haben. Im kommenden Jahr feiert der Schützenverein Negenborn sein 100. Bestehen. Am Wochenende 5. und 6. Mai 2018 wird das Ereignis im großen Festzelt mit Festwirt auf der Bürgerwiese in Negenborn gebührend gefeiert.