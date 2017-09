Schulausschuss berät Dienstag

Gemeinsam gehen – das Elterntaxi bleibt stehen

Schwarmstedt. Die selbstständige Mobilität von Kindern auf den Weg zur Schule hat in den vergangenen Jahren nachgelassen. Aus Angst vor Unfällen und vielen anderen Gründen werden die Kinder direkt bis zur Schultür gefahren. Dabei kommt es zu Gefährdungen anderer durch verbotswidriges Halten und Parken, riskante Fahr- und Wendemanöver und Behinderungen anderer. Um dies zu ändern wird die Samtgemeinde Schwarmstedt aktiv. Am Dienstag, 12. September, berät der Schulausschuss in einer öffentlichen Sitzung über die Teilnahme an der Initiative „Gemeinsam gehen – das Elterntaxi bleibt stehen“. Hierzu sind alle interessierten Eltern und Betroffenen herzlich eingeladen. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Uhle-Hof. Bereits an der Auftaktveranstaltung des Heidekreises im Mai engagierten sich als Vertreter der Schulen Christina Feldmann (Bothmer) und Florian Steinbach (Schwarmstedt), sowie für der Samtgemeinde Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs und Pac-Managerin Nicole Mittelstaedt. Sie erhielten von Landrat Manfred Ostermann die neuen Haltestellenschilder, die nach Abschluss aller Planungen an neuen Haltepunkten abseits der Schule aufgestellt werden sollen. Positiv ist, dass in den auf Initiative der Verwaltung geführten Gespräche bereits die Zustimmung der Grundschulen Bothmer, Buchholz, Lindwedel und Schwarmstedt und der Polizei erreicht wurde, freut sich Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs.