Schulsanitäter zeigen ihr Können

Platz drei für die IGS Wedemark beim Wettbewerb

Wedemark. Kopfwunden verbinden, Unterkühlungen behandeln und bewusstlose Patienten retten: Bei den 5. Schulsanitätsdienstwettbewerben des DRK-Region Hannover e.V. zeigten die jungen Sanitäter von 24 Schulen aus der Stadt und Region Hannover ihr Können. Die Schüler der IGS Wedemark zeigten eine super Leistung und sicherten sich Platz drei. Die 220 Jugendlichen im Alter von elf bis 17 Jahren leisteten unter Beobachtung der Jury Erste Hilfe und zeigten dabei ihr gesamtes Wissen. In Gruppen zu fünf Teilnehmern wurden sie geprüft – getrennt in zwei Schwierigkeitsgrade, den Anfängern und den Profis. „Die Juroren an den 13 Stationen achten bei ihrer Bewertung besonders auf die Eigensicherung, das Absetzen des Notrufs, die richtigen Erste Hilfe-Maßnahmen und die Betreuung des Verletzten“, erklärte der Jugendrotkreuz-Verantwortliche Clemens Kühn. Nach jeder Übung gaben die Jury-Mitglieder dann auch sofort Feedback an die Gruppen, was sie in Zukunft noch verbessern können. Die Verletzungen an den Stationen waren von den Veranstaltern mit reichlich Kunstblut und Schminke so gestaltet worden, dass sich für die Sanitäter eine möglichst reale Situation ergab. „In der Schule passiert zum Glück ja nie etwas Großes“, berichtet Husni Zeaiter (14 Jahre) von der Johannes-Kepler-Realschule Hannover. „Es ist spannend, so lernt man viel mehr, da man es selbst in einer angespannten Situation austestet“, ergänzt sein Teamkollege Daniel Schulz (15 Jahre). Von den Ergebnissen zeigte sich auch Moritz Fischer-Kumbruch, Vertreter der DRK-Ärzteschaft Region Hannover, begeistert: „Ich habe hier wirklich einige innovative Behandlungsmethoden gesehen, vor allem bei der Behandlung eines offenen Bruches am Arm. Auch die Gelassenheit der Jugendlichen in diesen stressigen Situationen hat mich sehr beeindruckt“, lobte Fischer-Kumbruch alle Teilnehmer bei der anschließenden Siegerehrung.Die IGS Wedemark landete bei den Anfängern hinter dem Team der IGS Springe und der Realschule Isernhagen auf Platz drei und mit dem zweiten Team auf Platz 22. Bei den Profis siegte das Kurt-Schwitter-Gymnasium Hannover vor der Realschule Isernhagen und dem Gymnasium Großburgwedel.