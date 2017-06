Sektfest auf Schloss Landestrost in Neustadt

Das ECHO verlost 10 x 2 Freikarten für das Event am 16. und 17. Juni

Neustadt. Die traditionsreiche Sektkellerei Duprès feiert das jährliche exquisite Sektfest auf dem Schloss Landestrost in diesem Jahr am 16. und 17. Juni, jeweils von 18 bis 24 Uhr. In Kooperation mit Weingütern, regionalen Gastronomiepartnern und verschiedenen Livebands wird es wieder ein kulturell-kulinarischer Höhepunkt für die Region. Es werden Sektkellerei-, Weintresor- und Käsekeller-Führungen in den Gewölben des Schlosses angeboten. Livemusik, Walk Acts und erlesene Gaumenfreuden aus vielen verschiedenen Genusswelten sorgen mit einem bunten Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein für ausgelassene Stimmung in dem romantischen Schlosshof. Zu bester Partymusik wird getrunken, gegessen und gefeiert, gelacht und getanzt. In einer Atmosphäre, die nur ein Schloss unter Sternenhimmel bieten kann. Der Eintritt kostet fünf Euro. Livemusik gibt es an beiden Tagen ab 19 Uhr. Am Freitagabend kommt „Second Pitcher“. Eine Band, die einen Takt lang einzählt und ab dem zweiten Takt 100 Prozent Spaß und Stimmung versprüht. Das ist die Partyband Second Pitcher. Fünf Jungs und eine Dame aus Hannover bedienen sich aktueller, sowie klassischer Partysongs und zeichnen sich durch absolute Spielfreude und Spontanität aus. Nancy, Denis, Julian, Sascha, Jürgen und René spielen nicht stur ihr Programm, sie lassen durch Spontanität und Witz jeden Abend und jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.Von Düsseldorf bis Braunlage konnte Second Pitcher schon jedes Publikum begeistern und überraschen. Am Samstagabend kommt wie im vergangenen Jahr „Red Snapper“ aus Hannover in den Schlosshof und sorgt mit bester Partymusik für Stimmung. Vielseitig, professionell und mitreißend ...Red Snapper überzeugt mit natürlicher Spielfreude und einer lebendigen Show, bei der der Funke sofort auf das Publikum überspringt. Stilsicher und zu 100 Prozent live präsentieren die sechs Musiker Klassiker aus 40 Jahren Musikgeschichte und den aktuellen Charts.Ausserdem sorgt am Samstagabend das Jugend-Blasorchester aus Seelze mit einigen Darbietungen für Unterhaltung. Das weitere Programm an den beiden Sektfest-Tagen bietet aber noch einiges mehr: Zwischendurch Walk acts vom GOP, Sektkellerei-, Käsekeller- und Weintresor-Führungen. Das gastronomische Angebot ist vielfältig wie nie:Das Stadthotel Gerbergasse kommt mit dem Genussmobil und leckeren, frisch zubereiteten Speisen, Grimmelmann Milch bietet geräucherte Kartoffeln mit verschiedenen Dips. Feinste Kaffeespezialitäten gibt es bei Andreas Teuber an seinem Coffee bike. Plinke Catering hat Feinkostspezialitäten und die Feuerzangentasse allerlei Süßes im Angebot. Crèperie Manstein kommt mit herzhaften und süßen Crèpes und die Käserei „La chèvrerie“ bietet Käseteller aus der eigenen Produktion an, zum Teil im Käsekeller des Schlosses Landestrost gereift. Duprès präsentiert neue und bewährte Feinkostspezialitäten von Marmelade über Toppings, Dips, Schokolade, Kaffee, Spirituosen und Likör. Neu ist der Duprès Elbling Crémant Brut. Ein frischer neuer Sekt der alten Rebsorte „Elbling“ von der Obermosel, traditionell in der Flasche gegärt. Den alkoholfreien Traubensecco gibt es mit neuer Rezeptur und einer Dosage alkoholfreiem Weißwein. Und ein neuer, frischer Rosewein wird vorgestellt – der Sommerwein 2017. Vorwerk präsentiert seinen „Thermomix“ mit Probierangebot. Sillis Hüte kommt am Sonnabend mit einer Modenschau. Das ECHO verlost für seine Leser 10 x 2 Freikarten für das Sektfest: Einfach eine Postkarte schreiben an EXTRA-Verlagsgesellschaft, Burgwedeler Straße 5, 30900 Wedemark, oder ein Fax an (0 51 30) 9 76 93 46, oder eine E-Mail an service@wedemark-echo.de, Stichwort Sektfest. Einsendeschluss ist am 9. Juni. Bitte die Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung nicht vergessen! Viel Glück!Manou Lenz Modedesign präsentiert am Samstag die neue Kollektion getreu ihrem Motto: Jede Frau ist einzigartig! Unkompliziert und feminin – mit ihrer aktuellen „Colors in Love “- Kollektion überzeugt Manou Lenz erneut durch figuroptimierende Schnitte, anschmiegsame und hochwertigste Materialien in Wohlfühlqualität.Der Bastibus sorgt an beiden Tagen für Kinderunterhaltung und Bastelvergnügen mit der rollenden Kinderwerkstatt, jeweils von 18.30 – 20.00 Uhr.