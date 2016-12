Seniorenweihnachtsfeier mit Rahmenprogramm

Jessica Borgas dankt allen Ortsratsmitgliedern: „Ein gutes Team“

Mellendorf (st). Am zweiten Advent hatte der Ortsrat Mellendorf-Gailhof die älteren Bürger beider Ortschaften zur Seniorenweihnachtsfeier in das Gasthaus Stucke eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen gab es ein buntes Rahmenprogramm. Nach der Begrüßung durch Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas spielte die IGS Bläserklasse 6.1 mit ihrer Lehrerin Franziska Thorwesten Weihnachtslieder. Pastorin Silke Noormann las anschließend eine Weihnachtsgeschichte vor. Besonderes Highlight war der Auftritt der „Mäusegruppe“. Kinder der evangelischen Kindertagesstätte St. Georg erfreuten alle mit ihren Weihnachtsliedern, unterstützt von den Erzieherinnen Sandra Erdmann und Kathrin Seekamp mit ihrer Gitarre. Kita-Leiterin Caren Holstein-Lemke trug das Gedicht „Die Weihnachtsmaus” vor. „Ich bedanke mich sehr bei der Bäckerei Rehbock, die uns einen Großteil des Kuchens gespendet hat. Natürlich habe ich mich auch sehr über die musikalischen Auftritte der Schulklasse der IGS und der kleinen Sängerinnen und Sänger der evangelischen Kita aus Mellendorf gefreut“, erklärte Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas nach der gelungenen Seniorenweihnachtsfeier. „Ein großer Dank geht an meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Ortsrat – wir waren auch in diesem Jahr wieder ein gutes Team.“ Der Ortsrat Mellendorf-Gailhof wünscht seinen Bürgern eine schöne Adventszeit und ein friedvolles Weihnachtsfest.