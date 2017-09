Familienzentrum emilie schult Kinder und Eltern

Mellendorf. Das Evangelische Familienzentrum in der Wedemark emilie bietet in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Regenbogen der Ev.-luth. Kindertagesstätte St. Georg in Mellendorf vom 15. bis 17. September eine Wo-de Sicherheitsschulung für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren in Begleitung eines Elternteils im Gemeindehaus der St. Michaelis Kirchengemeinde in Bissendorf an. Ein paar Plätze für Kinder sind noch frei. Kursinhalte dafür sind auf der Internetseite von Wo-De beschrieben. Jetzt hat Wo-De sich kurzfristig entschlossen, auch am 15. u. 16. September von 19 bis 22.30 Uhr eine Sicherheitsschulung für Erwachsene anzubieten: Die Teilnehmer/innen entwickeln eine stärkere, selbstsichere Ausstrahlung und können sich somit in Gefahrensituationen besser wehren. Sie fühlen sich stärker und sicherer in unvorhergesehenen Situationen, aber auch private Situationen bewältigen sie selbstbewusster und zufriedener, so teilte es Wo-De mit.Inhalte der theoretischen Einheiten sind:• Anti-Opfersignale,• Kommunikation in Stresssituationen,• Verhaltensvorschläge für unterschiedliche Situationen (wie zum Beispiel Parkhaus, U-Bahn, ),• Belästigung durch eine oder mehrere Personen,• wie leiste ich Hilfe, ohne mich zu gefährdenIm Vordergrund steht die Selbstbehauptung sowie die Sensibilisierung zur Gefahrenerkennung und -vermeidung. Auch der Umgang mit Hilfsmitteln z.B. Reizstoffsprühgeräten, Elektroschockern ect. wird diskutiert und die Problematik aufgezeigt. Es werden Verhaltensweisen vermittelt, die unter anderem gegen sexuelle Belästigung/Angriffe eingesetzt werden können. Die Techniken sind einfach zu erlernen, sofort anwendbar und realitätsnah.Die Seminargebühr beträgt pro Person für die beiden Tage 130 Euro. Eltern, deren Kinder im Seminar sind bezahlen 120 Euro. Weitere Informationen sind auf der Homepage unter www.wo-de.de zu finden. Interessierte melden sich im Familienzentrum: info@emilie-wedemark.de oder mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr telefonisch unter (0 51 30) 6 09 08 41.