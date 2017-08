Sieg für Team Liebehenschel/Langner

15. Janinas Wedemark Rallye mit 37 Startern unter guten Bedingungen

Wedemark. Bei bestem Rallye-Wetter gingen am Sonnabend 37 Teilnehmer an den Start, um sechs Wertungsprüfungen im Umkreis von Mellendorf und in der gesamten Wedemark bei der vom Wedemärker Motorsportclub um Bernd Depping ausgerichteten „Janinas Wedemark Rallye“ zu bewältigen. Viele Motorsportfans aus der nächeren und weiteren Umgebung säumten auch diesmal wieder die Strecke.Während die erste Prüfung noch auf Asphalt mit kleinen Schotteranteilen gefahren wurde, so hatten es die Prüfungen zwei und drei in sich. Der Großteil ging durch die Sandkuhlen bei Brelingen und Mellendorf und waren damit durchweg auf Schotter zu befahren. Der Boden war dank der vorangegangenen Tage recht feucht. Staubbildung wie in den letzten Jahren hielt sich dadurch in Grenzen, jedoch war der Boden recht schwer und wurde durch die Teilnehmer stark ausgefahren.Gerade die leistungsschwachen Teilnehmer im Feld, wie der Trabant 601 von Sven Schlagner und Klaus Lüdicke mit der Startnummer 1, mussten sich stark abmühen. Die Prüfungen eins bis drei wurden nach einer Pause zum Reifenwechsel und kleinen Reparaturen erneut durchfahren. Der fahrbare Untergrund wurde natürlich nicht besser. Entsprechend hoch war die Ausfallrate durch defekte und kleinere Blessuren, so das nur noch 23 Teilnehmer das Ziel erreichten. Favorit Jaako Keskinen (FIN) und Sirpa Salonen (FIN) übernahmen Erwartungsgemäß die Führung nach der ersten Wertungsprüfung und konnte seinen Vorsprung aus der zweiten Prüfung auf stattliche 6,5 Sekunden auf seine Verfolger Dark Liebehenschel (D) und Valentin Langner (D) ausbauen. Beide Teilnehmer sind mit einem Allrad Mitsubishi Lancer EVO unterwegs. Perfekt für die Schotter-Rallye, die als Lauf des Schotter Cups ausgetragen wurde.Liebehenschel übernahm in Prüfung drei die Führung mit einem Wimpernschlag Vorsprung von 0,1 Sekunden auf den Finnen und konnte diese dann bis zum Ziel auch kontinuierlich ausbauen. In der fünften Prüfung musste Keskinen sein Fahrzeug abstellen und die bis dahin Drittplatzierten Ramonat Raphael (D) und Sara Phieler (D), ebenfalls mit einem Mitsubishi Lancer EVO unterwegs, übernahmen den zweiten Platz und retteten ihn ins Ziel. Platz drei erreichten Sebastian Vollak (D) und Peter Messerschmidt (D) mit ihrem BMW 318ti, die damit auch die beste Zwei-Rad Wertung erreichen konnten. Das einzige Damenteam im Starterfeld mit Anja C. Frese und Andrea Lukas konnte mit seinem Volvo 240 den dritten Platz im Volvo Original Cup erreichen. „Auch 2018 werden wir die 16. Janinas Wedemark Rallye durchführen“, sagte Bernd Depping und bedankte sich am Ende dieser gelungenen Veranstaltung bei allen Teilnehmern und Helfern, sowie der Gemeinde Wedemark. Ergebnisse:1. Dark Liebehenschel/Valentin Langner Mitsubishi Lancer EVO2. Raphael Ramonat/Sara Phieler Mitsubishi Lancer EVO3. Sebastian Vollak/Peter Messerschmidt BMW 318ti E364. Felix Weisert/Marcel Eichenauer BMW M3 E365. Thomas Schultz/Melanie Schultz Renault Clio III RS