Silvesterfeuerwerk von den Profis

Drei Verkaufstage bei Firma Rohr in Brelingen

Brelingen. Ein farbenfrohes Silvesterfeuerwerk gehört zum Jahreswechsel wie Sekt und “Dinner for one“. In der nördlichen Region Hannover bietet die Firma Rohr Feuerwerke wieder ihren spektakulären Lagerverkauf an, der von Donnerstag, 29. Dezember bis Samstag, 31. Dezember, jeweils ab 10 Uhr auf dem Betriebsgelände der Firma Rohr, Scharreler Weg 100, in Brelingen stattfindet. Die Feuerwerk-Profis präsentieren an den drei Verkaufstagen ein großes Sortiment an fantastischen Feuerwerksbatterien, Böllern in allen Variationen, Verbundfeuerwerken, Raketen, Fontänen, Vulkanen sowie Kinder- und Jugendfeuerwerk der Hersteller Weco, Zink, Lesli und Pyro Produkt. „Wir bieten in unseren Verkaufsräumen ein umfangreiches, fein selektiertes Sortiment dieser hochwertigen Hersteller an, denn wir stehen für Klasse in Masse“, sagt Pyrotechniker Guido Wolff-Rohr. Seine Mitarbeiter stehen den Besuchern gerne bei der Auswahl ihres Feuerwerks beratend zur Seite. Die gesamte Produktliste des diesjährigen Lagerverkaufs kann auf der Homepage der Firma Rohr unter www.rohr-feuerwerke.de im Bereich NEWS eingesehen und auch herunter geladen werden. Auch in diesem Jahr findet wieder an zwei Abenden, am Donnerstag und Freitag, 29. und 30. Dezember, ein Demonstrationsfeuerwerk mit großer Rabattaktion statt. Bei den Demofeuerwerken werden zehn unterschiedliche Feuerwerksartikel vorgestellt, die dann bis 2 Uhr stark reduziert verkauft werden.Die Vorführung beginnt an beiden Tagen jeweils um 18 Uhr und startet mit einer faszinierenden Lasershow der Firma Tangram aus Braunschweig. Darauf folgt das Vorschießen der Demoartikel, welches zum Abschluss mit einem atemberaubenden Musikfeuerwerk gekrönt wird. Ein weiteres fulminantes Feuerwerk der Firma Rohr Feuerwerke kann man auch dieses Jahr wieder zum Jahreswechsel am Brandenburger Tor in Berlin sehen. Da erfahrungsgemäß sehr viele Besucher zu den Demonstrationsfeuerwerken kommen, empfiehlt Pyrotechniker Wolff-Rohr eine frühzeitige Anreise, die von Brelingen aus über die Martin-Müller-Straße, Eichendamm, Düsternstraße und weiter über den Scharreler Weg erfolgen kann. „Fahren sie zeitig los und planen sie etwas Wartezeit ein, es wird sich für sie lohnen“, sagt der Pyrotechniker. Direkt am Firmengelände, das außerhalb von Brelingen liegt, stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, auf die die Besucher durch die Freiwillige Feuerwehr Brelingen eingewiesen werden. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen auch dieses Jahr wieder der Partyservice Grimsehl mit Gegrilltem sowie heißen und kalten Getränken, die Creperie on Tour sowie 300° Flammkuchen. Am Silvestertag findet der Verkauf bis 14 Uhr statt.