SPD-Fraktion will Antworten

Raumklima im Schulzentrum Thema bei Ratssitzung

Wedemark. Das Raumklima im Schulzentrum Mellendorf ist seit mehr als einem Jahr Thema im Gemeinderat, seinen Ausschüssen und der Verwaltung. Immer wieder haben sich Schüler und Lehrer darüber beklagt, dass Lernen und Arbeiten in einigen Räumen wegen der schlechten Luft zur Qual wird. Zwei Messungen hat es nach Kenntnis der SPD im vorigen Jahr gegeben. Eine im März, das Ergebnis hat die Verwaltung dem Rat mitgeteilt, und eine weitere im Sommer. Dazu will die bildungspolitische Sprecherin Nadine Becker in der kommenden Ratssitzung am 6. Februar einige Antworten. „Wir wollen wissen, ob die Verwaltung bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Situation ergriffen hat und was konkret geplant ist, um diese für Schüler und Lehrkräfte zu verbessern. Zum Zweiten erwarten wir, dass uns auch die Ergebnisse der Messung vom Sommer umgehend vorgelegt werden“, so Becker.Das zweite Thema, das Becker in der Februarsitzung ansprechen wird, betrifft die Zuschüsse des Landes für die Wedemärker Schulen. Im Rahmen eines von der Landesregierung aufgelegten Bildungspaketes ist auch die Verbesserung der Schulsozialarbeit beschlossen. Die Wedemark soll mit drei neuen Stellen für SchulsozialarbeiterInnen profitieren. Außerdem will das Land höhere Zuschüsse für die EDV-Betreuung an Schulen und für Schulsekretariate bereitstellen. Dazu hat Becker vier Fragen an die Verwaltung vorbereitet: Werden für die IGS, Realschule und Konrad-Adenauer-Schule drei neue Vollzeitstellen besetzt? Wo und wie werden die Schulsozialarbeiter eingesetzt, die bisher an unseren Schulen beschäftigt sind? Auch zur besseren finanziellen Förderung der EDV- Betreuung an den Schulen will Becker wissen, was das Land konkret zahlen wird und wie hoch der Anteil dieses Zuschusses an den Gesamtkosten ist. Eine weitere Auskunft will Becker darüber, wie hoch die finanzielle Entlastung der Gemeinde durch die Zuschüsse für die Schulsekretariate ist. Auf die Antworten darf nicht nur Nadine Becker gespannt sein.