Sportlich gut aufgestellt

Ehrungen beim Abbenser Schützenverein Tyrol

Abbensen (awi). Die frisch gewählte Kreisoberschützenmeisterin Birgit Gräfenkämper hat Heiko Wucher vom Schützenverein Abbensen bei der Hauptversammlung des Vereins die Bronzene Ehrennadel des Kreisschützenverbandes überreicht. Wucher hatte am Vortag an der Delegiertentagung des KSV in Wennebostel nicht teilnehmen können. Die Ehrennadel des Schützenvereins vergab Vorsitzender Wolfgang Kasten vor der Neuwahl des Vorstandes noch an Wilhelm Bredthauer und Olaf Metterhausen. Beide sind 40 Jahre Mitglied im Schützenverein. Als Winterkönige wurden Heike Aßmus bei den Damen (vor Christa Kasten und Edeltraud Brüggmann), Nils Aßmus bei den Jugendlichen (vor Jost Stumpf) und Ingo Aßmus bei den Herren (vor Wolfgang Kasten und Heinrich Uelschen) geehrt. Der Er- und Sie-Pokal ging ebenfalls an Heike und Ingo Aßmus. Und auch das Niedersachsenpferd sicherte sich Ingo Aßmus, der anschließend zum ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt wurde (das ECHO berichtete). In seiner Funktion als Schießsportleiter berichtete Aßmus von der Anschaffung einer neuen Lichtpunktanlage, die für die Jugendarbeit sehr wichtig sei. In seiner Funktion als Jugendleiter freute er sich, dass der Jugendbereich im Schützenverein Abbensen Tyrol mit 19 Mitgliedern unter 20 Jahren sehr gut aufgestellt sei. Doch nicht nur die Schützen haben im sportlichen Bereich keine Nachwuchssorgen in Abbensen, sondern dasselbe gilt für das Leinetalorchester, die ehemalige Schützenkapelle. Die 28 Bläser haben im vergangenen Jahr 17 Auftritte absolviert und proben dafür jeden Donnersag im Dorfgemeinschaftshaus. Der scheidende Vorsitzende Wolfgang Kasten bedankten sich herzlich bei allen Aktiven und dem ehrenamtlichen Leiter Olaf Metterhausen. Das Schützenfest wird in Abbensen in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Erntefest gefeiert, und zwar vom 22 bis 24. September mit dem bewährten Programm. Am 11. und 13. April findet das Ostereierschießen in Abbensen statt, am 1. Mai wird der Maibaum hochgezogen und am 11. Juni die Schützenkönige ermittelt.