Sprachdiplom für zehn IGS-Schüler

Prüfung in Deutsch als Fremdsprache auf dem Niveau A23/B1 abgelegt

Mellendorf (awi). IGS-Schulleiterin Heike Schlimme-Graab hat zum Schuljahrsende an zehn Schüler, die Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben und weniger als zwei Jahre in Deutschland sind, feierlich das Sprachdiplom überreicht. Es ist eine etwas andere Art der Prüfung, die die fortgeschrittenen Sprachlerner an der IGS damit absolviert haben: Erstmals wurde an der Schule das Deutsche Sprachdiplom abgenommen. Nach einem einjährigen Vorbereitungskurs bei Franziska Frome-Ziegler und Nicolai Meyer konnten die Sprachlerner in dieser weltweit zentralisierten Prüfung erfolgreich nachweisen, dass sie die deutsche Sprache auf dem Niveau A2/B1 beherrschen. In der Prüfung wurden Lese- und Hörverstehen, sowie die schriftliche und mündliche Kommunikation abgeprüft. Der Zertifikatsverleihung in der Schule ging eine offizielle Zertifikatsfeier für das Deutsche Sprachdiplom (DSD I) für alle niedersächsischen Schulen im feierlichen Rahmen im Stephansstift in Hannover voran. Die Verleihung der Zertifikate nahm dort Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, vor. Gleichzeitig gab es auch in diesem Jahr neuhinzugekommene Sprachlerner, die in Anfängerkursen an die deutsche Sprache herangeführt wurden. Die bereits in die Klassen integrierten Schüler sind hier oft Brücke und Vorbild, sich auf die neue Sprache einzulassen und diese zu meistern, betonte Franziska Frome-Ziegler. Die Fachlehrkräfte Nicolai Meyer und Franziska Frome erwarben durch Fortbildungen beim Land Nieder-sachsen in diesem Jahr die Berechtigung, auf das DSD I vorzubereiten und die Prüfung abzunehmen. Das Sprachdiplom auf Niveau B 1 haben erhielten Mitra Alisade, Mojgan Alisade, Solombek Mutiev, Anwar Thani Baqi undMira Walziade. Das Sprachdiplom auf Niveau A 2 überreichte Heike Schlimme-Graab an Osman Aabdollah, Maluta Marjan, Haskan Masafra, der die Prüfung an der IGS Wedemark ablegte, aber jetzt zur IGS Laatzen wechelt, und Salim Sashad Alizade. Eine Teilnahmebestätigung gab es für Yasir Abdalla Ahmad Montesir.