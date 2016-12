Tag der offenen Tür

Nächstes gläsernes Klassenzimmer im Februar

Bissendorf-Wietze. Kürzlich hieß es für die Kinder der Montessori Grundschule Wedemark wieder „offene Türen“ für Besucher. An diesem Tag durften interessierte Eltern mit ihren Kindern nicht nur die Schule anschauen, sondern den Unterricht beobachten. Im gläsernen Klassenzimmer konnte den Schülern bei der Freiarbeit, aber auch bei Darbietungen mit Montessorimaterialien zugeschaut werden. Zwischen den Lernblöcken gab es aber auch noch genug Zeit für eine kleine Stärkung oder ein informatives Gespräch zum Thema „Schulalltag“ in der Montessori Grundschule Wedemark. Es war wieder ein großartiger Tag und die Schüler und das gesamte Lehrerteam freuen sich bereits auf das nächste Mal. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit am 7. und 21. Februar 2017 an einem weiteren gläsernen Klassenzimmer teilzunehmen. Anmeldungen sind unter Telefon (0 51 30) 83 19 möglich.Weitere Informationen über die Montessori Grundschule in Bissendorf-Wietze finden Interessierte auf www.montessori-wedemark.de.