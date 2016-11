Tschechisches Restaurant eröffnet

Im Praha in der Fachwerkzeile gibt es deftige original böhmische Küche

Mellendorf (awi). Nun kann man nicht gerade behaupten, dass die Wedemärker Gastronomieszene nicht gut bestückt und vielfältig ist. Doch ein tschechisches Restaurant mit original böhmischer Küche gab es hier bisher noch nicht. Am Sonntag hat Wirt Sibal Vlastimil in der Fachwerkzeile an der Wedemarkstraße in Mellendorf das Praha eröffnet. Er hat ausreichend gastronomische Erfahrung, hatte sieben Jahre lang ein eigenes Lokal in Tschechien und hat über sieben Jahre in der deutschen Gastronomieszen im Service gearbeitet.Schon länger hatte er sich umgeschaut, wo er ein kleines, aber feines Restaurant mit böhmischer Küche eröffnen könnte. Jetzt hat es mit dem frei gewordenen Lokal in der Fachwerkzeile gepasst. Während Sival Vlastimil in der Küche selbst Schweinebraten mit böhmischen Semmelknödeln und Kraut zubereitet, übernimmt seine Partnerin Rangelova Miluse den Service. Schon jetzt kündigt der Chefkoch und Wirt des Praha in Kürze eine wesentlich umfangreichere Speisekarte an. Die zur Zeit aushängende ist quasi eine Startkarte. Alles wird immer frisch zubereitet, betont Vlastimil, der das Kochen auf einer Gastronomiefachschule in Marienbad gelernt hat. Er selbst stammt aus Franzisbad. Keine Frage, dass er im Praha original tschechisches Bier, nämlich Pilsener Urquell ausschenkt: „Beste Bier aus ganze Welt“, schwärmt Sibal Vlastimil patriotisch. Auch die Dekoration im Praha soll noch mehr Atmosphäre aus seiner Heimat vermitteln, doch zurzeit lassen die bestellten Bilder noch auf sich warten, bedauert Vlastimil. Er freut sich sehr auf seine Wedemärker Gäste und hat für sie dienstags bis sonntags ab 10 Uhr bis 22.30 Uhr geöffnet. Nur montags ist Ruhetag. Wer morgens schon einmal reinschaut, kann einen Kaffee trinken oder heiße Himbeeren probieren, bietet Vlastimil an. Aber auch mit der warmen Küche fängt er früh an. Auch Kuchen gibt es im Praha. Der Gastraum bietet Platz für rund 35 Personen. Die können für eine Familien- oder Firmen-Feier gerne auch das ganze Lokal mieten.