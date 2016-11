Verkauf des alten Bauamtsgeländes

meister Helge Zychlinski kann die Bauplanung beginnen. Geplant sind auf dem Grundstück in zentraler Lage in Mellendorf drei Mehrfamilienhäuser, fünf senioren- und behindertengerechte Bungalows sowie fünf Kettenhäuser. Den Zuschlag hatte die aus Königslutter stammende HS-Bau GmbH für ihren Entwurf erhalten, der bei der Ausschreibung eingereicht worden war. Dabei wurden insbesondere die städtebauliche Qualität der Planung, die Schaffung von Wohnraum für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und die Errichtung von senioren- und behindertengerechtem Wohnraum bei der Entscheidung für HS-Bau hervorgehoben. Im ersten Bauabschnitt sollen drei Mehrfamilienhäuser mit Zwei- bis Vierzimmerwohnungen entstehen. Im zweiten Bauabschnitt werden fünf senioren- und behindertengerechte Bungalows an der Südseite des Geländes errichtet, die – mit einer Ausnahme – jeweils einen Carport haben. Für den dritten Bauabschnitt ist der Bau von fünf Kettenhäusern mit Carports direkt an der Straßenfront geplant. Entlang der Bahnlinie soll eine Garagenanlage erstellt werden, die gleichzeitig als Schallschutzanlage dient. Bis Ende des ersten Quartals 2017 soll HS-Bau den Bauantrag einreichen. Die Gemeinde hat im Gegenzug eine zügige Bearbeitung des Bauantrages zugesichert, so dass einem zeitnahen Baubeginn nichts mehr im Wege steht. Bürgermeister Helge Zychlinski zeigt sich überzeugt von dem Entwurf und freut sich über den neuen Wohnraum, der mitten in Mellendorf entstehen wird.„Mit den unterschiedlichen Wohnformen – Mehrfamilienhäuser, Kettenhäuser, Bungalows – und den Wohnmöglichkeiten für Senioren, Menschen mit Behinderung und auch jungen Familien, werden in zentraler Lage attraktive Gebäude in Mellendorf geschaffen! Ich freue mich insbesondere darüber, dass auch der unbebaute Bereich mit Grünanlagen und einem Spielplatz, der generationsübergreifenden Charakter haben soll, hohe Wohnqualität bietet.Die HS-Bau GmbH gehört zur FIBAV-Unternehmensgruppe, einem Familienunternehmen, das sich mit seinen rund 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf alle Bau- und Dienstleistungen rund um die private Wohnimmobilie konzentriert hat. „Wir freuen uns, dass unser Planungsentwurf, die Wünsche und Bedürfnisse offensichtlich gut abdeckt. Unsere Expertise aus mehr als 10.000 realisierten Wohneinheiten bringen wir nachdrücklich in Mellendorf ein. Wir freuen uns auf das Projekt und knüpfen an die gute Zusammenarbeit mit Politik, Verwaltung und Seniorenbeirat gerne weiter an“, freut sich Sven Hansmeier, geschäftsführender Gesellschafter der FIBAV-Unternehmensgruppe, über das Zukunftsprojekt an der Stargarder Straße.