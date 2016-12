Verleihung der Jugendflamme

Kürzlich wurden in Abbensen die Leistungsbedingungen für die Verleihung abgenommen. Dabei mussten die Teilnehmer eine Fahrzeugsicherung vornehmen, einen improvisierten Wasserwerfer aufbauen, eine Wasserentnahmestelle aus einem Unterflurhydranten einrichten und Fragen zum Gerät der Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Verkehrssicherung beantworten. Sicherungsknoten mussten vorgeführt und ein Fragebogen mit allgemeinen Fragen beantwortet werden. Jeder Teilnehmer musste zum Kugelstoßen und 100 Meter auf Zeit laufen. Die Jugendflamme 2 kann an alle Jugendfeuerwehrmitglieder ab dem 13. Lebensjahr verliehen werden, wenn bereits die Leistungsbedingungen für die Jugendflamme 1 erbracht wurden. Sie wird als Bestätigung des Wissenstandes der feuerwehrtechnischen Ausbildung und deren Anerkennung verliehen. Die Gastgeber haben die Teilnehmer und Abnehmer mit belegten Brötchen und Getränken versorgt.Vor der Verleihung konnte Achim Knorr mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Niedersachsen in bronze geehrt werden. Achim Knorr ist seit 18 Jahren stellvertretender Jugendfeuerwehrwart in Abbensen und hat die Unter-Zehn-Gruppe mit aufgebaut. Er hat die Jugendarbeit auf Orts- und Gemeindeebene aktiv unterstützt und als Dank für sein großes Engagement wurde ihm die Ehrennadel vom Gemeindejugendfeuerwehrwart Christoph Meyer verliehen.