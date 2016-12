Resser SPD verteilte am Infostand

Resse. Der Wedemark-Fotokalender 2017 fand bei dem Infostand der Resser SPD vor dem Frischmarkt so viel Anklang, dass nach zwei Stunden alle Exemplare vergriffen waren und noch einmal „Nachschub“ geholt werden musste, um die Verteilaktion fortsetzen zu können. Wer noch ein Exemplar des Fotokalenders haben möchte, kann sich an den Resser SPD-Vorsitzenden Friedel Ernst, oder an die beiden SPD-Vertreter im Resser Ortsrat, Jana Adamson und Jochen Pardey wenden.