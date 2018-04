Wedemark trifft Europa

Aus Sorge über die separatistischen und nationalistischen Tendenzen in Europa (Polen, Ungarn, Spanien) möchte die Gruppe Zeichen setzen: Europa ist nicht selbstverständlich! Die Strukturen, die Eltern und Großeltern geschaffen haben, müssen erhalten bleiben. Die Bürgerinitiative glaubt an die Gemeinschaft, an ein ausgleichendes und ausgeglichenes Zusammenleben, schätzt die kulturelle Vielfalt und die Freiheit innerhalb Europas. Deutschland liegt in der Mitte Europas. Es ist also nicht zu leugnen so die BI: Wir sind Deutsche und auch Europäer!Dafür lohnt es sich, aktiv zu werden und sich für eine plurale Gesellschaft und Toleranz einzusetzen. Das tut der Demokratie gut. Die Gruppe appelliert an die Menschen in der Wedemark: kommt am Sonnabend, 5. Mai, dem Europatag des Europa-Rates nach Mellendorf. Auf dem Fritz-Sennheiser-Platz erwartet Interessierte von 11 bis15 Uhr ein buntes Programm: Altbundespräsident Wulff sowie die Europaabgeordneten Lange und Balz informieren über die Zusammenarbeit in Europa. An Speakers ́ Corner kann jeder Bürger seine Meinung äußern. Musikgruppen der Jugendmusikschule, des Gymnasiums, der IGS, das Akkordeonorchester Wedemark, die Montessorischule mit einem Fahnentanz tragen zur Unterhaltung bei. Die Verkaufsstände von Landschlachterei Dettmers, Wein-Müsken, Crepes von der Creperie on Tour, Milch-Hemme, Eis DalCin bieten Essen und Trinken. Funk und Fernsehen zeigen Interesse, darüber entsprechend zu berichten.Mit der regen Teilnahme der Einwohner aus den 17 Ortschaften der Wedemark kann ein Zeichen für Europa gesetzt werden.