Wunschbaumaktion voller Erfolg

MPM und GZE bedanken sich bei den Wedemärkern

Mellendorf/Elze. Auch in diesem Jahr war die Wunschbaumaktion von MPM und GZE wieder ein voller Erfolg.Erneut wurde die Aktion von den Wedemärkern gut aufgenommen und somit konnten 270 liebevoll verpackte Päckchen pünktlich zum Weihnachtsfest an die Kinder und Senioren weitergeleitet werden. denn nicht für Jeden ist die Weihnachtszeit eine Zeit der Freude, vor allem wenn man nicht weiß, wie man die Wünsche seiner Liebsten erfüllen soll. Deswegen riefen die Gewerbevereine MPM und GZE vor vielen Jahren die Wunschbaum-Aktion ins Leben. Über Schule,Kitas,Alten-und Pflegeheime sowie soziale Institutionen wurden Wünsche selbstverständlich ohne Namensnennung gesammelt. die Kindergartenkinder schmückten die Wunschbäume in den Filialen der Sparkasse und der Volksbank in Mellendorf und Elze, sowie bei Rewe Zwingmann. Dort konnte jeder Wedemärker einen Wunschzettel abnehmen und etwas für den guten Zweck tun. Die Einwohner der Wedemark haben wieder einmal bewiesen, dass sie ein Herz für Ihre Mitmenschen haben und auch Menschen, die in wirtschaftlich schwierigen Situationen leben, nicht im Stich lassen. Viele haben sogar auf eigene Geschenke verzichtet um Anderen zu helfen. Für jeden von uns sollte Weihnachten ein Fest der Freude sein.Wir danken Allen die unsere Aktion zum Erfolg gemacht haben und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und viel Glück und Gesundheit für das Jahr 2017.Silke Tobschall (1.Vors.MPM) und Jan Müller (1.Vors. GZE)