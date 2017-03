Zurückhaltend, aber munter

Wer hat einen Platz für Hündin Janina?

Schwarmstedt. Janina kam am 28. Januar über den ITV Grenzenlos nach Deutschland und entwickelt sich jetzt - nach anfänglicher großer Angst vor all dem Neuen - in ihrer Pflegestelle in Worpswede zu einer munteren recht selbstbewußten Hündin. Sie kommt aus dem "Offenen Tierheim" in Sisterea/Rumänien. Janina ist eine blonde 30 Zentimeter hohe Hündin und lieb und freundlich. Sie ist etwa drei Jahre alt und versteht sich mit anderen Hunden. Zu Menschen ist sie anfangs zurückhaltend. Sie taut aber schnell auf und fasst Vertrauen, wenn man sich mit ihr beschäftigt und im allgemeinen ein gutes Verhältnis zu Hunden hat. Dann möchte sie immer wieder gestreichelt werden. Mit Katzen verträgt sie sich inzwischen auch, man muss nur Geduld haben, sie daran zu gewöhnen. Sie sollte an hundeerfahrene Menschen vermittelt werden, wo sie allein ist und im Mittelpunkt steht. Janina braucht eine feste Hand. Janina ist geimpft, gechipt und kastriert. Sie bekam einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis. Wer Janina kennenlernen möchte, meldet sich unter der Telefonnummer (01 73) 1 82 48 93.