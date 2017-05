Raus aus dem Alltag: schon nach 60 Autominuten Urlaubsvergnügen in der Natur

Bispingen (st). Sport, Spiel und ganz viel Spaß bietet der Center Parcs Bispinger Heide inmitten einer intakten Wald-, Wiesen- und Seenlandschaft in der Lüneburger Heide. Gerade einmal zwei Kilometer südlich von Bispingen, knapp eine Autostunde von der Wedemark entfernt, lädt das zirka 100 Hektar große Areal des 1995 gegründeten Center Parcs mit seinen 681 Häusern unterschiedlicher Kategorien sowie einem Hotel mit 69 Zimmern zum Familienurlaub in der Natur ein. Nur 10 Prozent der Gesamtfläche ist bebaut, die verbleibenden 90 Prozent Natur pur machen den besonderen Reiz dieses Urlaubsziels für Jung und Alt aus. „Wir haben 900 000 Übernachtungsgäste pro Jahr“, weiß Park Sales Koordinator Thomas Griemsmann. Der Center Parcs Bispinger Heide mit seinen 200 freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeitern hat viel zu bieten. Im Zentrum der weitläufigen Parkanlage erwartet das tropische Badeparadies Aqua Mundo die Gäste unter anderem mit Wellenbad, allerlei Wasserrutschen und Kinderbecken. Im zentralen Gebäudekomplex befinden sich im Market Dome zudem verschiedene Restaurants, darunter das Brauhaus mit eigener Terrasse, ein Supermarkt, eine Bäckerei sowie ein Fashion Store mit Spielsachen und Souvenirs. Das Wellness Center bietet unter anderem Hamam, Rasul und Massagen an. Eine Vielzahl von Aktivitäten erwartet den Center Parcs Gast im Sport Center sowie in der Indoor- Spielwelt BALUBA. Angeboten wird auch Bowling oder Beach-Volleyball. Im Outdoor-Bereich ist beispielsweise das Geocaching ein besonderes Highlight für die ganze Familie. Dabei gilt es, zirka zwei Stunden nach versteckten Symbolen zu jagen, die auf einer Strecke rund um den großen See und den Market Dome zu finden sind. Spannend und körperlich herausfordernd auch die Kletterwand am großen Holzturm beim See. Nach einer qualifizierten Einweisung in die Sicherheitstechnik durch das freundliche, kompetente Center Parcs-Team, können sich die Kletterer an verschiedenen Schwierigkeitsgraden „in der Wand“ bewähren – sie machen den besonderen Reiz dieser Attraktion aus. Zum umfangreichen Aktivitäten-Programm gehören auch Bogenschießen oder Quadfahren. Für die Jüngsten gibt es ebenfalls eine Vielzahl an Attraktionen, darunter die Kids Safari und ein Programmangebot rund ums Pony, angeboten vom Islandpferdegestüt Norderheide aus Bispingen-Hörpel. Das Aktivitätenprogramm wird regelmäßig überarbeitet und mit neuen Angeboten fortgeschrieben. Ziel des Center Parks ist es, Familien zusammenzuführen, ihnen die Chance zu geben, aus der Alltagshektik auszubrechen und im Naturpark zur Ruhe zu kommen. Center Parcs sei Marktführer bei Familie-Kurzurlaubsanbietern, erklärte Thomas Griemsmann. Die Besucher kommen überwiegend aus dem Nahbereich bis zu vier Autostunden. Die Reichhaltigkeit der Freizeitangebote in der Lüneburger Heide ist ein Plus des Center Parcs im Dreieck Hamburg – Bremen – Hannover. Der Center Parcs Bispinger Heide bietet seinen Übernachtungsgästen ein rundum Wohlfühlangebot. Tagesgäste sind ebenfalls willkommen – auch ihnen steht das gesamte Aktivitätenprogramm zur Verfügung. Für die Mobilität auf dem Gelände, das nur zum Be- und Entladen bis zu den Häusern mit dem Pkw befahren werden darf, sorgt das Cycle Center – die Verleihstation bietet unter anderem eine Vielzahl an Fahrrädern jeder Größe, Fahrradanhänger, Kettcars und E-Cars für vier oder sechs Personen. Die Hausgäste nutzen die gute Lage des Center Parcs auch für den Besuch des Heide Park Resort, des Ralf Schumacher Kartcenter und der Skihalle Snow Dome. Der Center Parcs Bispinger Heide ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Alle Details finden sich im Internet unter www.centerparcs.de. Tagesgäste können sich unter www.tagesausflugcenterparcs.de informieren.