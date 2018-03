1. FCB lädt zum Fußballcamp ein

Jetzt noch für die Osterferien anmelden

Wie schon im vergangenen Jahr macht das Kick ‘n Body Fußballcamp um Ex-Profi Björn Joppe halt in Brelingen. Ziel ist am Ende der drei Tage wieder in begeisterte Kinderaugen zu schauen, die freudig Ihre Pokale in die Höhe stemmen.In den Osterferien vom 22. bis 24. März soll das Camp stattfinden. Die Eltern können ihre Kinder morgens zum Camp bringen und am Nachmittag abholen. „Es gibt wieder das rundum Sorglos-Paket. Getränke, warmes Mittagessen, Obst und Snacks, sodass jeder voll versorgt ist“, berichtet Jugendleiterin Sandra Krauß. Ein Angebot, welches sich nicht nur an die Brelinger-Fußballjugend richtet, sondern an jeden Kicker, der in den Ferien aufregende und tolle Tage erleben will. Für 129 Euro erhalten die Teilnehmer neben Fußball mit Ex-Profis und ausgebildeten Trainern und Verpflegung auch noch eine Ausstattung in Form von Trikot, Hose und Stutzen. Anmeldungen unter: http://www.kickandbody.de/camps.html.