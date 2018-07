13. Fun- und Nachtlauf in Esperke

Sportförderverein Esperke lädt alle Interessierten ein

Bereits zum 13. Mal lädt der Sporttförderverein Esperke um seinen Vorsitzenden Jens Plaß und seinen Organmisationssteams zum Fun- und Nachtlauf am 31. August in Espeke ein. Es ist die herausragende Laufveranstaltung an der Grenze zwischen Heidekreis und Region Hannover, denn ein ganzes Dorf leuchtet die Strecke mit Fackeln aus und schafft ein stimmungsvolles Ambiente auf der Laufstrecke. Im Vordergrund stehen der der Spaß und lustige Outfits. Für alle Strecken gibt es ein professionelle Zeitnahme: um 18.30 Uhr startet der Kinderlauf mit einer Distanz von 999 Meter. Der 4000 Meter-Fun-Lauf startet um 19.30, und der Zehn-Kilometer-Fun-Nachtlauf um 20.30. Gleichzeitig wird der Zehn-Kilometer-Mannschaftslauf gestartet. Anmelden können sich alle bis 28. August unter www.svesperke.de. Gegen eine Nachmeldegebühr können sich spontan Interessierte an allen Läufen bis 1 Stunde vor Startbeginn vor Ort anmelden. Wie immer, wird das Fun-Lauf-Festkommitee um Jörn Dirking für das leibliche Wohl sorgen.