16:3-Auswärtssieg in Hamburg-Farmsen

Crocos haben 2. Herren des ESC Scorpions nichts entgegenzusetzen

Am Wochenende stand nun das letzte Spiel für 2016 für die 2. Herren des ESC Wedemark Scorpions auf dem Spielplan. Es ging nach Hamburg Farmsen zu den Crocodiles 1c.Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin und gingen nach 67 Sekunden mit 1:0 in Führung. Das ESC-Team kam nun auch richtig im Spiel an und drehte das Ergebnis innerhalb von zwei Minuten auf 1:2. Fortan kam etwas Ruhe ins Spiel. Die Gäste aus der Wedemark erkämpften sich immer mehr Spielanteile. Weitere Tore fielen aber vorerst nicht. Erst ab Minute 16 schlug die Scheibe im Minutentakt im Gehäuse der Crocos ein. Die Pausensirene rettete die Hamburger vor noch größerem Rückstand, stand es doch schon 1:6.Der Mittelabschnitt ging relativ ruhig los. Nach knapp drei Minuten trafen die ESCler erneut zum zwischenzeitlichen 1:7. Weitere fünf Minuten später schraubten die Scorpions das Ergebnis weiter in die Höhe auf 1:8. Kurz danach gelang den Crocodiles das zweite Tor des Abends, 2:8. Kurz bevor die Hälfte des Spiels vorbei war, wechselten die Hanseaten den Goalie aus. Dass das nicht die beste Entscheidung des Trainer war merkte dieser schnell, denn innerhalb von 2:16 Minuten erzielten die Gäste aus Mellendorf fünf weitere Tore. Beim Spielstand von 2:13 tauschte auch das Trainer-Duo des ESC den Torwart aus. In der 35. Minute erhöhte das Team vom ESC das Ergebnis auf 2:14. Mit diesem Zwischenstand ging es zum zweiten Mal in die Kabinen.Im letzten Drittel schalteten die Wedemärker mehrere Gänge runter und schränkten sich auf Ergebnis verwalten ein. Knapp zwei Minuten waren gespielt da schlug zum dritten – und letzten – Mal die Scheibe hinter dem Goalie ein, 3:14. In der 54. und 59. Minute stachen die Scorpions nochmal zu und machten den 16:3-Auswärtssieg perfekt. Mit diesem Sieg verabschiedet sich die 2.Herren aus dem Jahr 2016.