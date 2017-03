2. Herren der Wedemark Scorpions stehen im Finale

Spiel um Aufstieg in Verbandsliga am 1. April um 15 Uhr

Die 2. Herrenmannschaft des ESC Wedemark Scorpions fiebert dem Finale in der Landesliga Nord entgegen. In Hin- und Rückspiel geht es um den Meistertitel und den Aufstieg in die Verbandsliga Niedersachsen. Gegner sind die Sander Jadehaie aus Wilhelmshaven. Das Heimspiel findet am Sonnabend, 1. April, um 15 Uhr in der Hockeyzentale - Ice House in Mellendorf statt. Das Rückspiel startet dann am 8. April in Wilhelmshaven.Das junge Team des Trainergespanns Tom und Fiete Bögelsack stand in ihrer Gruppe bereits zwei Spieltage vor Ende der regulären Saison als Teilnehmer an den Aufstiegsspielen fest. Mit 30 Punkten und 110 erzielten Toren setzte sich die Mannschaft recht deutlich vor die Teams aus Adendorf, Salzgitter, Harsefeld, Timmendorf und den Crocodiles/Molot aus Hamburg an die Spitze der Tabelle und ließ sich von dort bis zum Schluss nicht mehr verdrängen. „In einigen Spielen mussten wir noch Lehrgeld bezahlen, jedoch konnten wir uns im Saisonverlauf steigern und sind so auch verdient Gruppensieger geworden“, so Trainer Fiete Bögelsack. Diese 2. Herrenmannschaft des ESC Wedemark Scorpions wurde erst zuSaisonbeginn gegründet und zum Spielbetrieb gemeldet. Hauptsächlichbesteht das Team aus den Spielern der aktuellen Jugendmannschaft, denen einige erfahrene Spieler, wie Torwart Florian Holst und Stürmer Johannes Theilmann zur Seite gestellt worden sind. Die meisten in dieser Mannschaft sind jedoch noch nicht mal volljährig. So ist das Team immer noch dabei, sich zu entwickeln. Ein Gruppensieg in der Staffel B war das Wunschziel des Teams. Dass es nun die Aufstiegsspiele geworden sind bewertet das Trainergespann als „Zugabe“, zumal Wilhelmshaven als Favorit für den Aufstieg gilt. „Das heißt aber nicht, dass wir irgendetwas zu verschenken haben“, sagt Fiete Bögelsack, „wir werden Wilhelmshaven in den zwei Spielen mit allem, was wir haben, einen heißen Tanz liefern und sind vielleicht für eine Überraschung gut“. Für das Hinspiel am 1. April wünscht sich das Team zahlreiche Unterstützung der Scorpions-Fans. Und wer weiß – vielleicht gibt es ja doch noch einen Aufstieg in der Wedemark zu feiern.