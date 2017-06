20 Jahre Veltins Inline Cup

Am Pfingstwochenende ist es wieder soweit

Am kommenden Wochenende, 3. und 4. Juni, ist es wieder soweit: In der Hockeyzentrale - Ice House in Mellendorf werden unterschiedlichste Hobbyteams aus dem Inline- und Eishockey-Umfeld von Schleswig Holstein bis Bayern im Rahmen des Veltins Inline Cups um den Titel kämpfen. In diesem Jahr feiert das Turnier 20-jähriges Bestehen. Die Trophäe selbst ist ein Wanderpokal, der beim dreimaligen Gewinn des Cups in den Besitz des Teams übergeht.Titelsponsor ist die Veltins-Brauerei, Premium-Sponsor ist die Hockeyzentrale. Bei diesem Turnier steht neben dem Preisgeld in Höhe von insgesamt 1.000 Euro und der Trophäe der Spaß am Inlinehockey und der Sports- und Teamgeist im Fokus. Gespielt wird nach offiziellem Regelwerk der DIHL. Mit Players-Party, kostenlosem Zeltplatz und freiem Eintritt ins nebenan gelegene Spaßbad ist für die Spieler des Cups auch außerhalb der Spielfläche für Spaß und Abwechslung gesorgt.