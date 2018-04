21. Auflage des Veltins Inline Cup

Können Celler Oilers den Titel zurückerobern?

Am Pfingstwochenende (19. und 20. Mai) ist es wieder soweit: Im „Hockeyzentrale - Ice House“ in Mellendorf werden unterschiedlichste Hobbyteams aus dem Inline- und Eishockey-Umfeld von Schleswig Holstein bis Bayern im Rahmen des Veltins Inline Cups um den Titel kämpfen. Die Trophäe selbst ist ein Wanderpokal, der beim dreimaligen Gewinn des Cups in den Besitz des Teams übergeht. Die Toughguyshots gewannen den Cup bei ihrem letzten Sieg zum dritten Mal. Daher gibt es dieses Jahr einen neuen Pokal.Titelsponsor ist die Veltins Brauerei, Premium-Sponsor ist die Hockeyzentrale. Bei diesem Turnier steht neben dem Preisgeld in Höhe von insgesamt 1.000 Euro und der Trophäe der Spaß am Inlinehockey und der Sports- und Teamgeist im Fokus. Gespielt wird nach offiziellem Regelwerk der DIHL. Mit Players Party, kostenlosem Zeltplatz und freiem Eintritt ins nebenan gelegene Spaßbad ist für die Spieler des Cups auch außerhalb der Spielfläche für Spaß und Abwechslung gesorgt. Infos unter www.ice-house.de oder Telefon (0 51 30) 95 94 10.