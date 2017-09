5. Heidepokal der REG Wedemark war ein großer Erfolg

Ergebnisse: Minis Mädchen Gruppe 1 (Jg. 2012): 6. Platz Juli Wagenführ, 11. Platz Melia Bigalke; Minis Mädchen Gruppe 2 b (Jg. 2011): 6. Platz Kristina Michajlovski; Minis Mädchen Gruppe 3 a (Jg. 2010): 5. Platz Victoria Meierle; Minis Mädchen Gruppe 3 b (Jg. 2010): 2. Platz Jördis Roeser, 4. Platz Charlotte Stolle, 8. Platz Samira Gencceylan; Minis Mädchen Gruppe 4 a (Jg. 2009): 5. Platz Merle Sophie Behrens, 7. Platz Fiona Genz; Minis Mädchen Gruppe 4 b (Jg. 2009): 4. Platz Minou Monpetain, 6. Platz Djamila Winkler, 8. Platz Franziska Hesse; Minis Mädchen Gruppe 5 (Jg. 2008): 3. Platz Fiona Meyer; Minis Jungen Gruppe 1 (Jg. 2009 und 2010): 4. Platz Leonard Simms; Anfänger Mädchen Gruppe 2 (Jg. 2009): 2. Platz Nele Bigalke; Anfänger Mädchen Gruppe 4 a (Jg. 2007): 7. Platz Ginay Winkler; Anfänger Mädchen Gruppe 4 b (Jg. 2007): 4. Platz Sabrin Ben Moussa; Anfänger Mädchen Gruppe 5 (Jg. 2005 und 2006): 9 Platz Alina Trostdorf; Anfänger Mädchen Gruppe 6 (Jg. 2004 und älter): 1 Platz Julia Hansen, 2. Platz Tina-Marisa Zemke, 3. Platz Charlotte Gerner, 4. Platz Lara Parlapanis, 6. Platz Nelly Weigelt, 9. Platz Michelle Himmelreich, 11. Platz Tessa Höpfner; Freiläufer Mädchen Gruppe 4 (Jg. 2004 und älter): 7. Platz Syke OsterlohFigurenläufer Mädchen Gruppe 2 (Jg. 2005 und älter): 3. Platz Lynne Osterloh, 4. Platz Mareke Groen; Kunstläufer Mädchen: 9. Platz Gina Seiberlich; Nachwuchsklasse Mädchen: 4. Platz Anika Schmidt; Schüler C Mädchen: 2. Platz Eliza Heinemann; Junioren Damen: 1. Platz Sarah Dölle; JuniorenFormation mit Anika & Julia Schmidt Platz eins.In der Vereinswertung belegt die REG mit einem sehr knappen Rückstand den zweiten Platz.Die REG bedankt sich an dieser Stelle bei den Trainern, allen Helfern, Sponsoren und Unterstützern dieser Veranstaltung. Erst durch diese Hilfe ist es überhaupt möglich, ein Wettbewerb dieser Größenordnung durchzuführen.Bei Interesse bietet der Verein Probetraining für Kinder ab drei Jahren an. Rollschuhe können nach vorheriger Absprache ausgeliehen werden. Informationen gibt es im Internet unter www.reg-wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 4 09 09.