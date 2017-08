5. Heidepokal der REG wird am 26. und 27. August in Wedemarkhalle ausgetragen

Die REG Wedemark betreibt seither die Sparten Roll- und Eiskunstlauf. Rollkunstlaufen wird ganzjährig in den Mellendorfer Sporthallen angeboten. Eiskunstlauftraining findet nur im Winterhalbjahr in der Eissporthalle (Ice House) Mellendorf statt. In der REG Wedemark wird Breiten- und Leistungssport betrieben. Die Läufer nehmen regelmäßig an Wettbewerben in ganz Niedersachsen teil. Alle Kinder und Jugendliche ab der Gruppe Kunstläufer fahren jährlich zu den Niedersächsischen Landesmeisterschaften. Bei einer entsprechenden Nominierung durch den Niedersächsischen Roll- und Inlineverband (NRIV) wird an den Norddeutschen sowie den Deutschen Meisterschaften teilgenommen.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, am Formationslaufen teilzunehmen, das heißt, dem Junioren Dream Team oder dem Dream Team beizutreten. Das Training findet jedoch außerhalb der Wedemark statt.

Die REG Wedemark richtet alle zwei Jahre den Heidepokal in der Wedemarkhalle aus. Daran nehmen circa 270 Läufer aus ganz Niedersachsen teil. Für Veranstaltungen werden Schaulaufgruppen zusammengestellt, die ihr Können einem großen Publikum vorstellen, wie zum Beispiel auf der Wirtschaftsmesse oder dem Wedemarkt. Zur Förderung der Kinder und Jugendlichen werden Trainingslager, Freizeiten und Fortbildungslehrgänge organisiert.

Bei Interesse bietet der Verein Probetraining für Kinder ab drei Jahren an. Rollschuhe können nach vorheriger Absprache ausgeliehen werden. Informationen gibt es im Internet unter www.reg-wedemark.de oder unter Telefon (0 51 30) 4 09 09.

Am Wochenende 26/27. August wird in der Wedemark der 5. Heidepokal ausgetragen. In diesem Jahr haben sich 270 Rollkunstläufer aus zwölf niedersächsischen Vereinen angemeldet. Die REG begrüßt in diesem Jahr folgende Vereine: ERC Hannover, MTV Eintracht Celle, MTV Osterode, RESC Hameln, RST Hummetal, RSV Einbeck, SC Hameln-Hilligsfeld, TVB Jahn Alverdissen, TV Jahn Wolfsburg, VfL Wolfsburg, VfR Aerzen. In 34 Wettbewerben zeigen die Läufer ihr Können im Kürlauf in den Gruppen Minis bis Meisterklasse. Die REG als Gastgeber ist mit 33 Einzelläufern am Start.Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend ab 10 Uhr mit den Wettkämpfen (Training ab 9.15 Uhr) und endet circa 18.30 Uhr mit der Siegerehrung. Am Sonntag ist um 9.15 Uhr Beginn (Training ab 8.30 Uhr) und als Abschluss finden circa 17.10 Uhr die Siegerehrungen statt.