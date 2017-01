7. Kreuschner Futsalcup

Unter dem Motto „Kinder stark machen“ lädt JSG ein

Am 4. und 5. Februar veranstaltet die JSG Wedemark zum siebten Mal mit ihrem Sponsor, der Firma Kreuschner Sport- und Werbeartikel aus Hellendorf, den Kreuschner Futsalcup unter dem Motto „Kinder stark machen“. Am Samstag und Sonntag lädt die D1 die B2 der JSG Wedemark B-Jugendmannschaften des Jahrgangs 2004 und 2001 zu einem Futsalturnier in die Wedemarksporthalle nach Mellendorf ein.Mit dieser Veranstaltung beteiligt sich die JSG Wedemark (die Fußball Jugendspielgemeinschaft des SV Resse, SC Wedemark und des 1. FC Brelingen) zum wiederholten Mal an der bundesweiten Kampagne „Kinder stark machen“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Sie richtet sich an Erwachsene, die Verantwortung für Kinder und Jugendliche tragen. Ziel ist eine frühe Suchtvorbeugung. Durch die Stärkung des Selbstvertrauens und die Förderung ihrer Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit sollen Kinder und Jugendliche lernen, auch gegen Gruppendruck „Nein" zu Suchtmitteln aller Art sagen zu können. In diesem Jahr wird auch ein großer Schwerpunkt das Thema Alkoholprävention in dieser Altersklasse sein.Des Weiteren wird diese Aktion auch vor Ort mit Info- und Mitmachständen von dem Präventionsrat der Gemeinde Wedemark, dem Polizeikommissariat Mellendorf, der Jugendpflege der Gemeinde Wedemark und der Region Hannover unterstützt.Neben dem Elternhaus und der Schule können Sportvereine dabei einen wichtigen Beitrag leisten. Denn Trainer sind häufig Vorbilder und Vertrauenspersonen. Im Sportverein lernen Kinder und Jugendliche, ihre Fähigkeiten und Grenzen auszuloten, mit Erfolg und Misserfolg umzugehen, anderen zu vertrauen und gemeinsam Konflikte zu lösen. All das trägt dazu bei, Kinder stark zu machen.Futsal ist eine in Sporthallen stattfindende Variante des Fußballs. Ihr Name leitet sich vom portugiesischen Ausdruck futebol de salão oder dem spanischen fútbol sala (Hallenfußball) ab. Der Ursprung des Futsals liegt in Südamerika und wird mit einem sprungreduzierten Ball gespielt. Das ursprüngliche Ziel von Futsal ist es eine altersgerechte Spielform des Fußballs für Kinder zu entwickeln. Kinder unterschiedlichen Alters und unabhängig von ihren individuellen technischen Fähigkeiten sollten zusammenspielen und Spaß haben können. Verbreitet ist Futsal vor allem in Südamerika, Südeuropa und Osteuropa. So gibt es in Spanien eine eigene Profiliga mit 16 Mannschaften, die División de Honor. Im europäischen Vereins-Futsal wird seit der Saison 2001/02 von der UEFA ein Landesmeisterpokal, der UEFA-Futsal-Pokal ausgetragen. Auch in Deutschland gibt es seit diesem Jahr eine Deutsche Futsalnationalmannschaft, in ihrem allerersten Länderspiel konnte sie die Futsalnationalmannschaft aus England in Hamburg vor über 2.000 Zuschauern im November mit 5-3 bezwingen.„Wir sind der Meinung, dass ein Futsalturnier und die Aktion Kinder stark machen sehr gut zusammenpassen und mit der Firma Kreuschner Sport- und Werbeartikel aus Hellendorf, haben wir zum siebten Mal in Folge einen Sponsor gefunden der beides unterstützt. Aus diesem Grund wollen wir in diesem Jahr auch Jugendmannschaften einladen, die erstens viel Spaß an dieser technisch anspruchsvollen Art des Hallenfußballs haben und zweitens, die sich zu 100 Prozent mit der Aktion Kinder stark machen identifizieren und diese auch unterstützen,“ erläutern die Organisatoren.Natürlich würden sich die jungen Fußballer an diesem Wochenende über viele Zuschauer freuen, für Essen und Trinken wird natürlich zu Nostalgiepreisen gesorgt sein.