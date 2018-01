8. Kreuschner-Futsal-Cup in der Wedemarksporthalle

„Alkoholfrei Sport genießen“ – Fußballturnier für starke Kinder

Mellendorf. Am Wochenende vom 27. bis 28. Januar wird bereits zum achten Mal der Kreuschner-Futsal-Cup in der Wedemarksporthalle ausgespielt. Am Sonnabend startet bereits um 9 Uhr das Turnier für die E-Junioren. Danach folgt gegen Mittag der Wettkampf der D-Junioren der Jugendspielgemeinschaft (JSG Wedemark). Die Jugendspielgemeinschaft setzt sich aus den Fußballsparten der drei Vereine 1. FC Brelingen, SC Wedemark und SV Resse zusammen und hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Am Sonntag beenden schließlich die C-Junioren das Turnierwochenende. Im Rahmen dieses Sportwochenendes wird auch das Thema Suchtprävention aufgegriffen. In Zusamenarbeit mit der Region Hannover, der Gemeindejugendpflege und der Polizei wird den teilnehmenden Mannschaften und Jugendlichen aufgezeigt, wie schnell Alkohol oder Internet auch zu einer Sucht werden kann, mit den damit verbundenen Folgen für die Betroffenen. Dies alles steht wieder unter dem Motto „Kinder stark machen“.In den Spielpausen findet für die teilnehmenden Mannschaften ein Präventionsworkshop statt, der die Jugendlichen altersgerecht mit den Themen vertraut macht. Futsal ist eine durch die FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs. Das Spielfeld ist durch Linien und nicht durch Banden begrenzt. Außerdem springt ein Futsalball weniger hoch als ein normaler Fußball, Fouls werden restriktiv geahndet. Insgesamt wurden damit nicht nur Geschwindigkeit und Dynamik des Spiels erhöht, sondern vor allem auch das Verletzungsrisiko auf ein Minimum reduziert.