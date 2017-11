Abschluss der Bowling-Hausliga-Saison

In den Einzelwertungen der Damen erreichte Angelika Heinemann (QN) den ersten Platz mit einem Schnitt von 179,09 vor Meike Kollmann (MYG) mit 157,36 und Susanne Reike (LOO) mit 155,5. Das beste Einzelspiel der Damen ging an Angelika Heinemann mit 214 Pins, die auch die beste Dreierserie mit 551 Pins gewann. Bei den Herren gewann Mario Thielicke (QN) die Einzelwertung mit einem Schnitt von 191,63 vor Niki Kirchhoff (WS) mit 175,58 Schnitt und Michael Laut mit 175,29 Schnitt. Das beste Einzelspiel der Herren erreichte auch Mario Thielicke (QN) mit 252 Pins und auch die beste Dreierserie ging an Mario Thielicke mit 633 Pins. Ein besonderer Dank geht wieder an eine tolle Moderation durch Hans Bohn.Ab Januar 2018 startet wieder die nächste Saison. Jeder, der Lust hat mit Freunden, Familie oder Kollegen eine Mannschaft zu gründen, ist im Appels Bowling Center herzlich willkommen. Nähere Infos gibt es am Counter.