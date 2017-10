Abspielen beim TC Wedemark

Bestes Wetter bei Saisonabschluss

Bei wunderbarem Wetter konnte der diesjährige Abschluss der Sommersaison beim TC Wedemark stattfinden. Daher hatten sich auch viele Mitglieder eingefunden, um nochmal „ein paar Bälle zu schlagen“, was ja in diesem Jahr nicht oft bei solchen Bedingungen möglich war. So wurde in den unterschiedlichsten Konstellationen wie Doppel oder Mixed, jung oder alt, gegeneinander oder miteinander gespielt. Anschließend wurde noch in gemütlicher Runde gegrillt und bis in den späten Abend auf der Terrasse noch das eine oder andere Gläschen Bier oder Wein getrunken. Auch wenn während der Wintersaison einige gemeinsame Treffen und Events, wie zum Beispiel das Skatturnier im Dezember oder ein Hallenjuxturnier im Januar, stattfinden werden, so verabschiedeten sich die Mitglieder erstmal für eine längere Zeit.