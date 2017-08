Abwehrreihen dominieren

Keine Tore bei Elze gegen Berenbostel

(uk). Die Elzer Fußballer bleiben auch nach drei Spieltagen der nochjungen Kreisligasaison ohne Niederlage, gewonnen haben sie allerdingsauch noch nicht. Nachdem die Partie des 2. Spieltages in Marienseeausfiel erreichte die neu formierte stark verjüngte Elzer Mannschaft amSonntag gegen den TSV Berenbostel ein torloses Remis. Ein gerechtesErgebnis in einem Spiel, das nur wenige Torszenen zu bieten hatte. Dievielleicht beste bot sich sich Benjamin Boschen, der nach einer Flankevon Hermann Kaiser einen Kopfball knapp neben den Pfosten setzte. Kurzvor dem Ende rettete Elzer Torhüter Talke bei der besten BerenbostelerChance den einen Punkt. In der noch wenig aussagekräftigen Tabellebelegt das Team von Trainer Klaus Steffens bei einem Spiel wenigerzurzeit auf Platz 12. Am kommenden Sonntag müssen die Elzer um 13 Uhrbeim Tabellensiebten TSV Luthe II antreten, der zuletzt mit 1:0 beim TSVMariensee-Wulfelade erfogreich war. Blau-Gelb: Talke - Klagges, Bertram,Schulze, Schrader (ab 78. Minute Wannow) - Kaiser, Royer, Bautz,Willgeroth (ab 55. Minute Zimmer), Schmieta - Boschen (ab 85. MinuteBoschen).