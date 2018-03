Abzeichenprüfung für Volti-Nachwuchs

RVC Wedemark im Turnclub Bissendorf bot Lehrgang an

Seit Anfang Januar hat sich der RVC Voltigiernachwuchs auf die Prüfungen der Voltigierabzeichen Klasse 10, 9 und 7 vorbereitet. Die theoretische und praktische Vorbereitung erfolgte durch Annekathrin Jänich und Larissa Bleidistel. Am 14. März fand die Prüfung in Resse im Reitstall des RVC Wedemark statt. Die Richterin Jennifer Schönwiese (Trainer B ) prüfte die Voltigierer zunächst beim Voltigieren auf dem Pferd, im Anschluss mussten Fragen rund um den Voltigiersport und das Thema Pferd beantwortet werden. Einige Kinder konnten zeigen wie das Pferd geführt und angebunden werden sollte, andere zeigten ihre Kenntnisse beim Putzen, Aufhalftern oder Gurten des Pferdes.Bei einer gemeinsamen kleinen Feier wurden im Anschluß an die Prüfung die Urkunden für die jungen Voltigierer überreicht. Das Abzeichen Klasse 10 haben bestanden: Greta Glenewinkel, Melina Severin, Lara-Sophie Schwarz, Selma Bogdahn. Das Abzeichen Klasse 9 haben bestanden: Justin Hardege, Greta Bank, Anika Baumert,Laura Prüß, Paula Thomas, Anina Weiß. Das Abzeichen Klasse 7 hat bestanden: Selvi Sauer.