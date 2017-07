Vier Spiele finden am Donnerstag in Mellendorf statt

Marktspiegelcup: Da der Platz in Neuwarmbüchen wegen des Regens unbespielbar ist, werden folgende Spiele am Donnerstag, 27. Juli, ab 18 Uhr auf dem Platz des MTV in Mellendorf ausgetragen:Spielzeiten 1x40 Minuten.18.00Uhr: Fc Neuwarmbüchen - SC Wedemark18.45 Uhr: SV Resse - TuS AWB19.45 Uhr: fC Neuwb. - TuS AWB20.30 Uhr: SC Wedemark - SV Resse