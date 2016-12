Alex Limper für 1. FCB verpflichtet

Auch Brelinger Trainerstab im neuen Jahr erweitert

1.FC Brelingen mit NeuzugängenAuch die Fußballfreie Zeit bedeutet für Trainer und Verantwortliche eines Vereins immer viel Arbeit. Planen der Vorbereitung, organisieren von Testspielgegnern im Frühjahr, Hallenturniere und die Kaderplanung. Der 1.FC Brelingen konnte nun den jungen Alex Limper vom FC Burgwedel für sich gewinnen. Der 22-jährige Brelinger, der beim FC das Fußball spielen erlernte und Erfahrungen beim Mellendorfer TV und FC Burgwedel sammelte, kehrt nun in die Heimat zum 1.FC Brelingen zurück.Neben einem jungen und motivierten Spieler, kann sich Trainer Martin Damaske auch über die Erweiterung des Trainerstabs freuen, sodass er in der Rückrunde gemeinsam mit Florian Kröninig den Kader der Herrenmannschaft betreuen wird. Kröning und Damaske stiegen in der Saison 11/12 gemeinsam mit dem FC auf und wollen nun gemeinsam an der Linie für bessere Ergebnisse sorgen. „Wir sind überzeugt davon, dass wir schnellstmöglich die Abstiegsbedrohten Tabellenplätze verlassen können und zum Schluss der Saison ein versöhnliches Ende finden!“, so Damaske und Kröning. Los geht es am 12.März mit einem Heimspiel um 15 Uhr gegen den aktuell Tabellendritten vom TSV Klein Heidorn.