Am Wochenende U19-Europameisterschaft

Quartett der Panther-Junioren spielt für Deutschland

Am vergangenen Wochenende haben sich vier Juniorenspieler (Jahrgänge 1999 bis 2001) der Bissendorfer Panther in einem Trainingslager intensiv auf die am 21. und 22. Oktober in Iserlohn (Spielstätte der Samurai Iserlohn) stattfindende Europameisterschaft der Junioren vorbereitet. Die Berufung in den Kader der Inlineskaterhockey-Nationalmannschaft stellt für Torhüterin Caroline Schmieta, Janne Goebel, Tim Strasser und Ole Schmieta eine verdiente Anerkennung ihrer bisher erbrachten Leistungen dar. Insgesamt wurden 19 Spieler aus neun verschiedenen Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet in die Nationalmannschaft berufen.Die Bissendorfer Panther sind stolz auf ihre Spieler und werden für das Europameisterschaftsturnier am kommenden Wochenende von zu Hause aus als auch mit dem Fanclub vor Ort in der Iserlohner Heidehalle sämtliche Daumen drücken.