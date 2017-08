Aufstieg der Herren 50

Feier am Sonnabend steht nichts im Wege

Den Herren 50 des TCB ist der Aufstieg in die Verbandsklasse nicht mehr zu nehmen. Mit 10:0 Punkten belegt das Team um Mannschaftsführer Frank Hilke uneinholbar den ersten Tabellenplatz in der Bezirksliga. Der direkte Konkurrent MTV Engelbostel Schulenburg wurde am Sonntag im Heimspiel mit 4 :2 (Einzel 3:1 und Doppel 1:1) geschlagen. Nach dem letzten Punktspiel am 26. August gegen den Tabellenletzten BSV Gleidingen steht der Aufstiegsfeier nichts mehr im Wege.