Auswärtssieg für Panther-Jugend in Oberhausen

Für die U16-Mannschaft der Bissendorfer Panther stand am vergangenen Sonnabend bei schönstem Frühlingswetter das zweite Auswärtsspiel der Saison bei den Miners Oberhausen auf dem Programm.

Die ehemalige Eishalle ist den Panthern kein unbekanntes Pflaster und so starteten die jungen Raubkatzen energisch aber mit den üblichen Anpassungsschwierigkeiten an den Boden und die Rundbanden. Erst in der siebten Minute gelang es den Gastgebern, zunächst in Führung zu gehen. Das war der Aufruf für die Panther, noch eine Schippe drauf zu legen und nach einigen vertanen Chancen mit drei schönen Treffern auf 3:1 vorbeizuziehen. Die Wedemärker zeigten sich etwas stärker als die Miners, hatten aber sowohl Pech als auch Glück auf ihrer Seite, so dass es in dieser spannenden Partie mit 4:2 Toren für die Panther in die erste Drittelpause ging.

Das zweite Drittel gestaltete sich ganz nach Panthermanier etwas ungeordnet. Die orangene Kugel wollte trotz einiger Möglichkeiten einfach nicht ins gegnerische Netz. Im Gegenzug zogen die Oberhausener ein ums andere Mal fast ungehindert gefährlich vor das Panther-Tor und so entschieden diese den mittleren Spielabschnitt mit 0:1 Toren für sich, so dass für die Panther nur noch ein Tor Vorsprung auf der Anzeigentafel stand.

Im letzten Spielabschnitt zeigten die Raubkatzen aber noch einmal ihre Krallen und dass sie konditionell gut aufgestellt sind. Immer wieder wurden die immer langsamer werdenden Miners ausgespielt oder von der Panther-Defensive frühzeitig ausgebremst, so dass sie keinen Ball mehr im Panthertor platzieren konnten. Die Wedemärker entschieden das Drittel ganz klar und verdient mit 4:0 Toren für sich. Mit einem Endstand von 8:3 Toren und drei Tabellenpunkten konnte die Mannschaft zufrieden die Heimfahrt antreten.

Für die Panther spielten: Jean-Lennert Reckert (Kapitän), Maarten Riemer (Assistent), Maja Dyck (Goalie), Erik Schöler, Torben Hemme, Joshua Döring, Luc Conseil, Lasse Michaelsen, Robin Meyer, Maleen Stahlhut, Maximilian Siebert, Coach: Mirco Uttke.