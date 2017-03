Bambini der Panther siegen bei Heimpremiere

Die Bambinis der Panther haben auch das zweite Testspiel in diesem Jahr gewonnen. Am Samstag waren die Empelde Maddogs zum Rückspiel zu Gast in der Wedemarkhalle und wie im Hinspiel vor vier Wochen rollten die Bambinis als verdiente Sieger aus der Halle. Die Empelder waren zunächst etwas „ausgeschlafener“ und gingen in der achten Minute in Führung. Bis dahin war es ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Panther, die jedoch, vielleicht auch aufgrund der frühen Anpfiffzeit, die letzte Konsequenz in ihren Aktionen vermissen ließen. Der Gegentreffer war für die kleinen Raubkatzen dann der erhoffte Weckruf. Mit einem Doppeschlag in der achten und neunten Minute wurde der Rückstand in eine 2:1-Führung zur ersten Drittelpause verwandelt (Tore: Lennox Haarstrick und Linus Dyck). Im zweiten Drittel standen Latte und Pfosten den Empeldern zur Seite und verhinderten eine höhere Führung der Panther. Im Abschlussdrittel war das Glück der Maddogs dann aufgebraucht. In der 26. Minute erhöhte David Fetvadjev mit einem krachenden Schlagschuss auf 3:1. Lennox Haarstrick markierte mit einem weiteren Doppelschlag in der 31. und 32. Minute den 5:1-Endstand.

Für die Panther spielten: Nike Michaelsen, Arne Wegener, Julian Baden, Wiko Bosdorff, Hannah Czaja, Jonas May, Lennox Haarstrick, Linus Dyck, Carl Puschmann, Ben Schulze, David Fetvadjev, Stella Fetvadjev.