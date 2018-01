Benefizspiel in Mellendorf

Firebugs empfangen Dauerrivalen aus Wolfsburg

Am Sonntag, 28. Januar, kommt es in der Hus de Groot EISARENEA Mellendorf zum Aufeinandertreffen der Eishockeydauerrivalen Hannover Firebugs und Wolfsrudel Wolfsburg.Dass dabei auch um Punkte in der Feuerwehr Eishockey Liga (FEL) gekämpft wird, steht an diesem Tag ganz sicher nur an zweiter Stelle. Die Firebugs widmen dieses zweite Saisonspiel dem seit der Geburt schwerbehinderten Arvid, der gemeinsam mit seiner Familie um lebenswichtige Therapien und teure Hilfsmittel kämpft. Hierzu wird auch der kleine Kämpfer selbst im Stadion sein. Hierzu werden vor und während des Spiels Spenden unter den Zuschauern gesammelt, der Eintritt ist jedoch wie immer frei. Nach den Auftaktniederlagen beider Teams steht sportlich für beide schon jetzt viel auf dem Spiel. Die Zuschauer können sich auf einen packenden Fight und ein hart geführtes Eishockeymatch freuen. Spielbeginn am kommenden Sonntag ist um 11.45 Uhr. Weitere Infos unter www.hannover-firebugs.de oder auf bei Facebookseite der Firebugs.